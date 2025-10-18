Văn Lâm căng thẳng khi đối đầu Hà Nội

Thủ môn Đặng Văn Lâm có hiệp đấu vất vả khi liên tục chịu sức ép từ các pha tấn công của Hà Nội trên sân Hàng Đẫy tối 18/10.

Phút 35 của trận đấu giữa Hà Nội và Ninh Bình ở vòng 7 V.League 2025/26, trong lúc đi lấy bóng để thực hiện pha phát bóng lên, Đặng Văn Lâm bất ngờ hỏi giờ các phóng viên tác nghiệp phía sau khung thành. Hành động nhỏ ấy cho thấy sự sốt ruột của thủ thành của đội bóng cố đô trong hiệp đấu mà anh liên tục phải làm việc.

Hà Nội, dưới sự dẫn dắt của HLV Harry Kewell, chủ động dâng cao đội hình và tạo ra hàng loạt pha hãm thành nguy hiểm. Nhiều lần, Văn Lâm phải trổ tài cứu thua, phản xạ nhanh để hóa giải những cú dứt điểm cận thành từ hàng công đội chủ nhà. Phải nói rằng đây là một trong những hiệp đấu vất vả nhất của thủ môn Việt kiều kể từ đầu mùa.

Dẫu vậy, sự tập trung và kinh nghiệm giúp Văn Lâm đứng vững, giữ sạch lưới trong 45 phút đầu tiên. Đội bóng cố đô tiếp tục cho thấy bản lĩnh đáng nể dù gặp nhiều khó khăn khi làm khách trên sân Hàng Đẫy.

Trở về từ đợt tập trung đội tuyển quốc gia, Văn Lâm chịu không ít sức ép. Ở trận đấu gặp Nepal hôm 9/10, anh để lọt lưới một bàn và đến trận lượt về ngày 14/10, mất vị trí bắt chính vào tay Trần Trung Kiên.

Trở lại V.League, Văn Lâm cho thấy quyết tâm khẳng định bản thân, đặc biệt trong bối cảnh Ninh Bình đang bay cao và được xem là “hiện tượng” thú vị nhất của mùa giải.