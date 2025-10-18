Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Văn Lâm căng thẳng khi đối đầu Hà Nội

  • Thứ bảy, 18/10/2025 20:46 (GMT+7)
  • 37 phút trước

Thủ môn Đặng Văn Lâm có hiệp đấu vất vả khi liên tục chịu sức ép từ các pha tấn công của Hà Nội trên sân Hàng Đẫy tối 18/10.

Văn Lâm hỏi giờ phóng viên trong trận gặp CLB Hà Nội Thủ thành Đặng Văn Lâm tỏ ra sốt ruột trong trận gặp CLB Hà Nội tối 18/10.

Phút 35 của trận đấu giữa Hà Nội và Ninh Bình ở vòng 7 V.League 2025/26, trong lúc đi lấy bóng để thực hiện pha phát bóng lên, Đặng Văn Lâm bất ngờ hỏi giờ các phóng viên tác nghiệp phía sau khung thành. Hành động nhỏ ấy cho thấy sự sốt ruột của thủ thành của đội bóng cố đô trong hiệp đấu mà anh liên tục phải làm việc.

Hà Nội, dưới sự dẫn dắt của HLV Harry Kewell, chủ động dâng cao đội hình và tạo ra hàng loạt pha hãm thành nguy hiểm. Nhiều lần, Văn Lâm phải trổ tài cứu thua, phản xạ nhanh để hóa giải những cú dứt điểm cận thành từ hàng công đội chủ nhà. Phải nói rằng đây là một trong những hiệp đấu vất vả nhất của thủ môn Việt kiều kể từ đầu mùa.

Dẫu vậy, sự tập trung và kinh nghiệm giúp Văn Lâm đứng vững, giữ sạch lưới trong 45 phút đầu tiên. Đội bóng cố đô tiếp tục cho thấy bản lĩnh đáng nể dù gặp nhiều khó khăn khi làm khách trên sân Hàng Đẫy.

Trở về từ đợt tập trung đội tuyển quốc gia, Văn Lâm chịu không ít sức ép. Ở trận đấu gặp Nepal hôm 9/10, anh để lọt lưới một bàn và đến trận lượt về ngày 14/10, mất vị trí bắt chính vào tay Trần Trung Kiên.

Trở lại V.League, Văn Lâm cho thấy quyết tâm khẳng định bản thân, đặc biệt trong bối cảnh Ninh Bình đang bay cao và được xem là “hiện tượng” thú vị nhất của mùa giải.

Cuốn tự truyện “Basta: My Life, My Truth” xuất bản năm 2019 của kể lại sự nghiệp Marco van Basten dưới góc nhìn thứ nhất. Huyền thoại người Hà Lan khép lại sự nghiệp ở tuổi 28 khi dính chấn thương mắt cá.

Thử thách đầu tiên của Harry Kewell ở V.League

HLV Harry Kewell sẽ có trận ra mắt CLB Hà Nội khi tiếp Ninh Bình ở vòng 7 V.League 2025/26 - cuộc chạm trán hứa hẹn đầy thách thức, bởi đội khách là một trong những tập thể chơi khó chịu nhất giải đấu.

14 giờ trước

Kiều Oanh

Đặng Văn Lâm Đặng Văn Lâm Đặng Văn Lâm Ninh Bình FC Vleague

  • Đặng Văn Lâm

    Đặng Văn Lâm

    Đặng Văn Lâm (tên tiếng Nga Lev Shonovich Dang) là một cầu thủ bóng đá mang hai dòng máu Việt - Nga, hiện đang chơi ở vị trí thủ môn tại câu lạc bộ Hải Phòng và Đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam.

    • Ngày sinh: 13/8/1993
    • Nơi sinh: Moskva, Nga
    • Chiều cao: 1.88 m

Đọc tiếp

Bong da Malaysia co bien dong lon hinh anh

Bóng đá Malaysia có biến động lớn

14:40 17/10/2025 14:40 17/10/2025

0

Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) rơi vào khủng hoảng khi Tổng thư ký Datuk Noor Azman Rahman bị đình chỉ công tác liên quan vụ nhập tịch gây tranh cãi.

Tham hoa Nottingham hinh anh

Thảm họa Nottingham

47 phút trước 20:36 18/10/2025

0

Tối 18/10, Nottingham thua Chelsea 0-3 trên sân nhà ở vòng 8 Premier League.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý