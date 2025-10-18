Thảm họa Nottingham

Tối 18/10, Nottingham thua Chelsea 0-3 trên sân nhà ở vòng 8 Premier League.

Nottingham có phong độ thảm họa.

Chuỗi trận không thắng của Nottingham Forest dưới thời HLV Ange Postecoglou tiếp tục kéo dài lên con số 8, sau thất bại nặng nề ngay trên sân nhà. Sau trận đấu, Telegraph bình luận: "Tương lai HLV Postecoglou lâm nguy khi thua đậm Chelsea".

Sau tiếng còi khai cuộc, cầu thủ Forest nhập cuộc đầy quyết tâm và tạo ra một vài cơ hội đáng kể trong hiệp một. Elliot Anderson có thời cơ vàng để mở tỷ số nhưng lại xử lý rườm rà, trong khi Morgan Gibbs-White cũng bỏ lỡ đáng tiếc khi sút vọt xà ở cự ly gần.

Ngược lại, Chelsea, dù thiếu vắng hàng loạt trụ cột như Cole Palmer, Moisés Caicedo và Enzo Fernández, vẫn cho thấy sự tổ chức và bản lĩnh vượt trội. Hiệp một khép lại mà không có bàn thắng, "The Blues" vẫn tạo được cơ hội nguy hiểm nhất khi Andrey Santos dứt điểm chệch cột trong gang tấc.

Bước sang hiệp hai, Chelsea chơi hoàn toàn khác. HLV Enzo Maresca không trực tiếp chỉ đạo ngoài đường biên vì án treo giò nhưng cho thấy dấu ấn chiến thuật với ba sự thay đổi người quan trọng. Từ đó, hàng công của đội khách bùng nổ mạnh mẽ.

Phút 49, Pedro Neto kiến tạo cho Josh Acheampong mở tỷ số bằng cú đánh đầu chuẩn xác, trước khi chính Neto nhân đôi cách biệt sau một pha phối hợp đá phạt chỉ 3 phút sau đó. Khi Forest vẫn còn choáng váng, Reece James tung cú dứt điểm uy lực từ quả phạt góc bị phá ra, ấn định chiến thắng 3-0 thuyết phục cho "The Blues"

Đây là chiến thắng thứ 4 của Chelsea trong 5 lần gần nhất làm khách tại sân City Ground, đồng thời đưa họ vào top 4. Trong khi đó, Nottingham Forest tiếp tục chìm sâu với phong độ thảm hại, 0 thắng trong 8 trận, chỉ ghi được 4 bàn và để lọt lưới tới 17 lần.