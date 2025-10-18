Cơn ác mộng với Rodri

Manchester City sẽ không có sự phục vụ của tiền vệ Rodri trong chuyến làm khách trước Everton tại vòng 8 Premier League đêm 18/10.

Rodri chưa hẹn ngày trở lại. Ảnh: Reuters.

HLV Pep Guardiola xác nhận ngôi sao người Tây Ban Nha dính chấn thương gân kheo và chưa rõ thời điểm trở lại.

Rodri phải rời sân chỉ sau 22 phút trong chiến thắng trước Brentford trước loạt trận FIFA Days tháng 10. Anh chia sẻ bản thân “cảm thấy căng nhẹ ở gân kheo”, khiến người hâm mộ lo ngại khi cầu thủ này vốn vừa trải qua một năm đầy biến động vì chấn thương.

Chủ nhân Quả bóng Vàng 2024 từng dính chấn thương đầu gối nghiêm trọng vào tháng 9/2024, khiến anh bỏ lỡ gần như toàn bộ mùa giải vừa qua. Sau quá trình hồi phục kéo dài 236 ngày và vắng mặt trong 53 trận, Rodri tái xuất vào tháng 5 và nhanh chóng được sử dụng tại FIFA Club World Cup 2025.

Mùa này, tiền vệ Tây Ban Nha mới chỉ hoàn tất trọn vẹn 90 phút trong 2/7 trận ra sân cho Man City. Ban huấn luyện chỉ sử dụng Rodri khá dè dặt khi tiền vệ này chưa có thể trạng hoàn hảo.

Với vai trò quan trọng ở tuyến giữa, bất kỳ sự vắng mặt nào của Rodri đều là đòn giáng mạnh vào kế hoạch của Guardiola. Man City đang hồi sinh sau giai đoạn khởi đầu chệch choạc, nhưng vấn đề lớn nhất của Guardiola lúc này chính là Rodri.

Man City hiện có chuỗi 7 trận bất bại trên mọi đấu trường. Guardiola nhấn mạnh mục tiêu của đội là tiến gần hơn tới đỉnh bảng và duy trì sự ổn định ở mọi đấu trường, sau mùa giải 2024/25 bị xem là thảm họa.

