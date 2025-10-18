Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Cơn ác mộng với Rodri

  • Thứ bảy, 18/10/2025 06:27 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Manchester City sẽ không có sự phục vụ của tiền vệ Rodri trong chuyến làm khách trước Everton tại vòng 8 Premier League đêm 18/10.

Rodri chưa hẹn ngày trở lại. Ảnh: Reuters.

HLV Pep Guardiola xác nhận ngôi sao người Tây Ban Nha dính chấn thương gân kheo và chưa rõ thời điểm trở lại.

Rodri phải rời sân chỉ sau 22 phút trong chiến thắng trước Brentford trước loạt trận FIFA Days tháng 10. Anh chia sẻ bản thân “cảm thấy căng nhẹ ở gân kheo”, khiến người hâm mộ lo ngại khi cầu thủ này vốn vừa trải qua một năm đầy biến động vì chấn thương.

Chủ nhân Quả bóng Vàng 2024 từng dính chấn thương đầu gối nghiêm trọng vào tháng 9/2024, khiến anh bỏ lỡ gần như toàn bộ mùa giải vừa qua. Sau quá trình hồi phục kéo dài 236 ngày và vắng mặt trong 53 trận, Rodri tái xuất vào tháng 5 và nhanh chóng được sử dụng tại FIFA Club World Cup 2025.

Mùa này, tiền vệ Tây Ban Nha mới chỉ hoàn tất trọn vẹn 90 phút trong 2/7 trận ra sân cho Man City. Ban huấn luyện chỉ sử dụng Rodri khá dè dặt khi tiền vệ này chưa có thể trạng hoàn hảo.

Với vai trò quan trọng ở tuyến giữa, bất kỳ sự vắng mặt nào của Rodri đều là đòn giáng mạnh vào kế hoạch của Guardiola. Man City đang hồi sinh sau giai đoạn khởi đầu chệch choạc, nhưng vấn đề lớn nhất của Guardiola lúc này chính là Rodri.

Man City hiện có chuỗi 7 trận bất bại trên mọi đấu trường. Guardiola nhấn mạnh mục tiêu của đội là tiến gần hơn tới đỉnh bảng và duy trì sự ổn định ở mọi đấu trường, sau mùa giải 2024/25 bị xem là thảm họa.

2 bàn thắng trận Arsenal - Man City Đêm 21/9, Arsenal và Man City hòa nhau với tỷ số 1-1 ở vòng 5 Premier League tại sân Emirates.

Mục Thể thao giới thiệu Soccernomics của hai tác giả Simon Kuper và Stefan Szymanski, cuốn sách phơi bày phần nào sự thật về nền công nghiệp bóng đá với đại diện tiêu biểu là những ông lớn như Real Madrid, Barcelona, Manchester United...

Duy Luân

Rodri Everton Rodri man city pep guardiola

  • Everton

    Everton

    Everton F.C là một câu lạc bộ bóng đá ở Liverpool, Anh đang thi đấu tại Premier League. Câu lạc bộ đã tham gia vào giải đấu hàng đầu với kỷ lục 114 mùa giải và giành chức vô địch giải vô địch 9 lần và FA Cup năm lần.

    • Thành lập: 1878
    • Biệt danh: The Toffees, The Blues
    • Sân vận động: Goodison Park, Liverpool

Đọc tiếp

Cuu sao Barca va '1.000 ngay trong dia nguc' hinh anh

Cựu sao Barca và '1.000 ngày trong địa ngục'

2 giờ trước 06:11 18/10/2025

0

Ba năm sau chấn thương đầu gối nghiệt ngã, Gerard Deulofeu vẫn chưa thể trở lại sân cỏ. Giữa “1.000 ngày trong địa ngục”, cựu sao Barcelona kiên cường chiến đấu cho giấc mơ được ra sân thêm một lần nữa.

Tiet lo chan dong ve HLV Shin Tae-yong o Indonesia hinh anh

Tiết lộ chấn động về HLV Shin Tae-yong ở Indonesia

2 giờ trước 06:13 18/10/2025

0

Những câu chuyện hậu trường đáng chú ý liên quan đến đội tuyển quốc gia Indonesia dưới thời HLV Shin Tae-yong tiếp tục được hé lộ, trong bối cảnh nhiều CĐV muốn chiến lược gia người Hàn Quốc trở lại.

Ung vien gay soc thay Amorim hinh anh

Ứng viên gây sốc thay Amorim

2 giờ trước 06:12 18/10/2025

0

Cựu HLV Man City và tuyển Italy, Roberto Mancini, bất ngờ được nhắc tên cho ghế HLV Manchester United nếu Ruben Amorim bị sa thải.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý