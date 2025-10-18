Ứng viên gây sốc thay Amorim

Cựu HLV Man City và tuyển Italy, Roberto Mancini, bất ngờ được nhắc tên cho ghế HLV Manchester United nếu Ruben Amorim bị sa thải.

Mancini quan tâm đến ghế HLV ở MU. Ảnh: Reuters.

Chiến lược gia 60 tuổi người Italy đang thất nghiệp sau khi rời ghế HLV trưởng tuyển Saudi Arabia cách đây một năm. Theo một số nguồn tin, Mancini đã chia sẻ với bạn bè rằng ông tin mình có cơ hội nếu "Quỷ đỏ" quyết định thay đổi trên băng ghế huấn luyện.

Mancini không xa lạ với Manchester. Ông từng có 3 năm rưỡi dẫn dắt Man City, giúp đội bóng này chấm dứt cơn khát danh hiệu kéo dài 34 năm với chức vô địch FA Cup 2011, trước khi mang về ngôi vương Premier League mùa giải 2011/12.

Với nhiều CĐV Man City, Mancini vẫn là một biểu tượng khó quên, dù ông bị sa thải năm 2013 sau 191 trận cầm quân, giành 113 chiến thắng và chỉ nhận 40 thất bại.

Bên cạnh thành công tại Etihad, bản CV của Mancini còn gây ấn tượng với chức vô địch Euro 2020 cùng tuyển Italy, nơi ông cùng "Azzurri" đánh bại tuyển Anh trong trận chung kết trên sân Wembley. Ông cũng từng dẫn dắt nhiều CLB lớn như Inter Milan, Galatasaray và Zenit Saint Petersburg.

Ngoài Mancini, danh sách ứng viên tiềm năng cho ghế nóng ở Old Trafford còn có cựu HLV tuyển Anh, Gareth Southgate, và Oliver Glasner – thuyền trưởng hiện tại của Crystal Palace.

Trong khi đó, Amorim vẫn nhận được sự ủng hộ công khai từ Sir Jim Ratcliffe. HLV người Bồ Đào Nha được cho là có thời hạn 3 năm để chứng minh năng lực tại MU.

