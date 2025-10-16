Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Hung Dung kien nhan cho Harry Kewell hinh anh

Hùng Dũng kiên nhẫn chờ Harry Kewell

17:56 9/10/2025 17:56 9/10/2025 Thể thao 2.3K

Chiều 9/10, tạ lễ ra mắt HLV Harry Kewell, tiền vệ Đỗ Hùng Dũng kiên nhẫn chờ đợi chiến lược gia người Australia. Hai thầy trò có cuộc trao đổi ngắn trước khi rời đi.

Cu danh 'trieu view' cua Guardiola hinh anh

Cú đánh 'triệu view' của Guardiola

11:05 8/10/2025 11:05 8/10/2025 Thể thao 14.6K

Ở sự kiện Icons Series - giải golf quy tụ nhiều huyền thoại thể thao, Pep Guardiola thực hiện cú chip-in ngoạn mục, được ví như "slam dunk" trong bóng rổ. Đoạn clip gây bão trên mạng xã hội, thu hút gần 5 triệu lượt xem chỉ trong thời gian ngắn.

Hanh dong xau xi cua Yamal hinh anh

Hành động xấu xí của Yamal

15:11 5/10/2025 15:11 5/10/2025 Thể thao 10.6K

Tiền đạo Lamine Yamal khiến nhiều CĐV không hài lòng khi ném thẳng áo tập xuống sân thay vì đưa cho trợ lý của Barcelona, ở trận gặp PSG tại Champions League hôm 2/10.

'Nguoi nhen' Onana hinh anh

'Người nhện' Onana

07:47 4/10/2025 07:47 4/10/2025 Thể thao 13.4K

Andre Onana thực hiện 7 pha cứu thua giúp Trabzonspor thắng Kayserispor 4-0 thuộc vòng 7 giải VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ rạng sáng 4/10.

Ban thang giup Muller lap ky luc hinh anh

Bàn thắng giúp Muller lập kỷ lục

17:33 2/10/2025 17:33 2/10/2025 Thể thao 14.8K

Hôm 2/10, ở trận chung kết Canadian Premier League 2025, Muller ghi bàn thứ 300 trong sự nghiệp trong chiến thắng 4-2 của Vancouver Whitecaps trước Vancouver FC.

Cu sut cuc te cua Messi hinh anh

Cú sút cực tệ của Messi

09:37 1/10/2025 09:37 1/10/2025 Thể thao 17.6K

Sáng 1/10, Lionel Messi đưa bóng thẳng lên trời trong thất bại 3-5 của Inter Miami trước Chicago Fire thuộc vòng 32 MLS. Trước đó ở phút 52, anh cũng dứt điểm trúng cột dọc.

Qua bong vang 2025 lo dien hinh anh

Quả bóng vàng 2025 lộ diện

13:07 22/9/2025 13:07 22/9/2025 Thể thao 9.9K

Tạp chí France Football hoàn tất việc chế tác Quả bóng Vàng 2025 và sẽ trao cho chủ nhân mới ở Gala diễn ra vào rạng sáng 23/9 (giờ Hà Nội).

Pha kien tao cua Onana hinh anh

Pha kiến tạo của Onana

07:26 21/9/2025 07:26 21/9/2025 Thể thao 2.7K

Rạng sáng 21/9, thủ thành Andre Onana ghi dấu ấn với pha kiến tạo giúp Trabzonspor hòa Gaziantep 1-1 thuộc vòng 6 giải VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ.

2 ban thang giup MU ha Chelsea hinh anh

2 bàn thắng giúp MU hạ Chelsea

05:33 21/9/2025 05:33 21/9/2025 Thể thao 98.6K

Đêm 20/9, MU chật vật đánh bại Chelsea 2-1 trên sân nhà ở trận cầu tâm điểm vòng 5 Premier League nhờ bàn thắng của Bruno Fernandes và Casemiro.

Cu dup cua Rashford hinh anh

Cú đúp của Rashford

05:54 19/9/2025 05:54 19/9/2025 Thể thao 33.4K

Rạng sáng 19/9, Marcus Rashford tỏa sáng rực rỡ giúp Barcelona thắng Newcastle 2-1 ở vòng phân hạng Champions League 2025/26.

Hat-trick cua Son Heung-min hinh anh

Hat-trick của Son Heung-min

11:21 18/9/2025 11:21 18/9/2025 Thể thao 13.3K

Sáng 18/9, Son Heung-min lần đầu ghi hat-trick tại MLS trong chiến thắng 4-1 của Los Angeles FC (LAFC) trước Real Salt Lake.

