Kết quả điên rồ của PSG trước 'hiện tượng Ligue 1'

Đội chủ nhà PSG có trận hòa 3-3 đầy kịch tính trước Strasbourg ở trận đấu sớm vòng 8 Ligue 1 rạng sáng 18/10.

PSG suýt nhận thất bại trước Strasbourg. Ảnh: Reuters.

Dù sớm vươn lên dẫn trước ngay phút thứ 6 do công của Bradley Barcola, thầy trò Luis Enrique lại rơi vào cảnh bị đội khách Strasbourg dẫn ngược 3-1 sau 1 giờ thi đấu. Những nỗ lực của PSG trong phần còn lại của trận đấu giúp họ ghi được 2 bàn thắng nhờ Goncalo Ramos (penalty) và Senny Mayulu, qua đó mang về trận hòa 3-3 đầy khó khăn trên sân nhà Parc des Princes.

Ở trận này, HLV Enrique của PSG quyết định xoay tua đội hình và cất nhiều trụ cột như Vitinha, Achraf Hakimi, Nuno Mendes hay Khvicha Kvaratskhelia lên ghế dự bị. Ngoài ra, tiền đạo Ousmane Dembele cũng vắng mặt vì chấn thương. Những sự thiếu vắng này khiến PSG thi đấu chật vật trước một Strasbourg có phong độ cao từ đầu giải.

Đây là lần đầu tiên PSG mất điểm trên sân nhà kể từ tháng 4, trong khi Strasbourg tiếp tục khẳng định vị thế "hiện tượng" đáng gờm dưới bàn tay HLV Liam Rosenior, suýt chút nữa làm nên lịch sử với chiến thắng đầu tiên tại Parc des Princes sau 35 lần làm khách.

Trận hòa giúp PSG tạm duy trì ngôi đầu bảng Ligue 1 với 17 điểm sau 8 vòng đấu, hơn đội xếp sau Strasbourg 1 điểm. Ngày 22/10, PSG sẽ có chuyến làm khách trên sân của Bayer Leverkusen tại Champions League.

