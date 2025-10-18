Man Utd hãy đừng biến mình thành 'kẻ lừa đảo'

Có lẽ chưa bao giờ trong lịch sử hiện đại của bóng đá thế giới, một CLB lớn như Manchester United lại bị so sánh và châm biếm nhiều như hiện nay.

Nhà Glazer kiếm tiền không ít từ niềm tin của CĐV M.U

Từ sau khi Sir Alex Ferguson rời ghế huấn luyện năm 2013, Man Utd đi một hành trình dài - không phải tìm lại vinh quang, mà là tìm cách duy trì ảo tưởng về vinh quang. Càng ngày, càng rõ rằng niềm tin của người hâm mộ đang bị khai thác như một thứ tài sản để vắt kiệt đến mức không ít người cảm thấy họ có nhiều điểm giống nạn nhân của các trung tâm mổ lợn ở Campuchia.

Niềm tin bị phản bội sau những lời hứa hẹn

Trong mười năm qua, Man Utd tiêu tốn hàng tỷ bảng cho việc mua sắm cầu thủ, thay huấn luyện viên và xây dựng lại đội hình. Mỗi mùa hè, câu chuyện luôn bắt đầu giống nhau: một dự án mới, một khởi đầu mới, một lời hứa rằng “mọi thứ sẽ khác đi”.

Và cũng như những kịch bản “pig butchering” (mổ lợn) mà thế giới mạng đang lên án, nạn nhân ở đây không ai khác chính là những người hâm mộ – bị dẫn dụ bằng những khẩu hiệu rực rỡ và những giấc mơ được dệt bằng truyền thông.

Người hâm mộ bỏ ra hàng trăm, thậm chí hàng nghìn bảng để mua vé mùa – loại vé mà giá đã tăng đều đặn 5% mỗi năm kể từ 2023, sau hơn một thập kỷ bị “đóng băng”. Họ vẫn tin rằng mùa tới sẽ khác. Còn những người ở châu Á, từ Việt Nam, Thái Lan cho đến Indonesia, sẵn sàng thức trắng đêm để xem Man Utd thi đấu, trả tiền cho kênh truyền hình, mua áo đấu và các sản phẩm lưu niệm. Nhưng thứ họ nhận lại, hết mùa này đến mùa khác, chỉ là thất vọng.

Cơn ác mộng của các cầu thủ khi đến 'trung tâm mổ lợn'

Không chỉ người hâm mộ, các cầu thủ cũng trở thành nạn nhân trong “chuỗi giá trị thất bại” của Man Utd. Nhiều cái tên từng tỏa sáng rực rỡ ở đội bóng cũ — như Romelu Lukaku, Jadon Sancho, hay mới nhất là Antony và Rasmus Hojlund — khi cập bến Old Trafford đều được hứa hẹn về một tương lai huy hoàng, nơi tài năng của họ sẽ được tôn vinh. Nhưng rồi, họ bị cuốn vào guồng xoáy áp lực, mất phương hướng trong môi trường thiếu ổn định, và dần trở thành những biểu tượng cho sự sa sút.

Antony cũng là nạn nhân khi đến Man Utd.

Không phải vì họ hết tài. Lukaku khi rời Man Utd đã tỏa sáng rực rỡ tại Inter Milan. Sancho từng được xem là thần đồng ở Dortmund, nhưng từng phải về lại Đức theo dạng cho mượn mới có thể tìm lại chính mình. Hojlund từng phải vật lộn với tâm lý và niềm tin trong một tập thể mà ai cũng sợ mắc lỗi hơn là dám sáng tạo. Khi Hojlund rời Man Utd sang Napoli, chân sút Đan Mạch như chim được sổ lồng.

Hay rõ hơn là Antony từng được Man Utd mua với giá 100 triệu bảng từ Ajax về làm chú hề tại Old Trafford. Nhưng khi Antony sang Betis, ngôi sao người Brazil lại tỏa sáng như khi còn chơi tại Hà Lan.

Có lẽ, tất cả họ đều từng nghĩ trong tiếc nuối: Giá như đừng đến Old Trafford. Các cầu thủ góp phần níu người hâm mộ chi tiền xem Man Utd nhưng rồi chính họ cũng là nạn nhân ở Old Trafford.

Giới chủ Mỹ và “nghệ thuật nuôi ảo tưởng”

Trong khi đội bóng sa sút, nhà Glazer - giới chủ người Mỹ - lại đang ăn nên làm ra. Họ không cần chức vô địch để sinh lợi. Man Utd là thương hiệu bóng đá có giá trị hàng đầu thế giới, được vận hành như một cỗ máy tài chính khổng lồ: bán bản quyền hình ảnh, thương mại điện tử, và đặc biệt là vé mùa.

Theo thống kê, cổ phiếu Man Utd trên sàn chứng khoán New York có thời điểm vượt cả giá trị trước đại dịch. Doanh thu thương mại vẫn tăng, nhờ sức hấp dẫn toàn cầu của cái tên “Manchester United”. Giống như những “trung tâm mổ lợn” lừa đảo tài chính, nhà Glazer duy trì sự sống cho ảo tưởng bằng cách bơm vào những liều thuốc tinh thần: một bản hợp đồng bom tấn, một chiến dịch quảng bá, hay một lời hứa “tái thiết”. Khi niềm tin được khơi lại, tiền tiếp tục chảy về túi họ.

Nhà Glazer bị CĐV Man Utd phản đối.

Nghịch lý ở chỗ, càng thất bại trên sân cỏ, Man Utd càng thành công trên bảng cân đối kế toán. Cổ động viên càng phẫn nộ, thương hiệu lại càng được nhắc đến nhiều. Sự bất mãn của người hâm mộ, vô tình, lại trở thành công cụ giúp duy trì sức nóng của đội bóng trong môi trường truyền thông toàn cầu.

Nếu “trung tâm mổ lợn” ở Campuchia là nơi người ta nuôi dưỡng lòng tin của nạn nhân để rồi chiếm đoạt tài sản, thì Man Utd – dưới thời nhà Glazer – cũng đang làm điều tương tự trong bóng đá: nuôi dưỡng niềm tin của người hâm mộ, để rồi thu lợi từ chính sự trung thành đó.

Man Utd vẫn là một tên tuổi vĩ đại. Nhưng nếu niềm tin của người hâm mộ cứ tiếp tục bị lợi dụng, nếu các cầu thủ cứ tiếp tục bị vắt kiệt trong môi trường độc hại, thì cái tên “Quỷ đỏ” sẽ chỉ còn là biểu tượng của quá khứ — còn hiện tại, chỉ là một cỗ máy mổ ảo tưởng được vận hành hoàn hảo trong thế giới bóng đá hiện đại.