Schmeichel bóc trần rối loạn chuyển nhượng ở Man United

Peter Schmeichel - người từng là biểu tượng trong khung gỗ Old Trafford - thẳng thắn chỉ trích chính sách chuyển nhượng “rối rắm và mâu thuẫn” của Manchester United.

Schmeichel cảm thấy khó hiểu với chính sách chuyển nhượng của Manchester United.

“Bạn chỉ cần nhìn những gì Hojlund đang làm ở Napoli là đủ hiểu”, Schmeichel nói trên podcast BBC Sacked in the Morning. “Cậu ấy ghi bàn khi được phục vụ tốt, chơi cùng Kevin De Bruyne và McTominay. Tôi đã nói suốt hai năm rưỡi rằng Hojlund có thể ghi 25 bàn mỗi mùa cho Man United, nếu đội bóng biết cách khai thác”.

Thế nhưng thay vì kiên nhẫn, Man United lại đẩy Hojlund đi chỉ vì phong độ ghi bàn mùa trước, rồi mua Benjamin Sesko với giá 74 triệu bảng từ RB Leipzig - một thương vụ mà Schmeichel gọi là “kỳ lạ đến khó hiểu”.

“Bạn chi hơn 70 triệu bảng cho một tiền đạo mới, trong khi vẫn chưa có tiền vệ trụ đúng nghĩa, chưa giải quyết xong vị trí thủ môn”, huyền thoại người Đan Mạch nói. “Tại sao phải mua người mình không cần? Có lẽ vì giám đốc tuyển trạch mới Christopher Vivell - người đến từ Leipzig - muốn để lại dấu ấn riêng.”

Theo Schmeichel, chính việc có quá nhiều “người quyền lực” như Amorim, Vivell, Dan Ashworth và Jason Wilcox cùng chen chân vào công tác chuyển nhượng khiến CLB mất phương hướng. “Mỗi người một quan điểm, một cái tôi, và kết quả là đội bóng không còn bản sắc”. ông nói thêm.

Trớ trêu thay, hai cái tên mà Man United bỏ rơi lại đang tỏa sáng rực rỡ ở Napoli. Hojlund, mới 22 tuổi, đã ghi 4 bàn sau 6 trận trên mọi đấu trường, trong khi Scott McTominay - người bị xem là “thừa” ở Old Trafford - trở thành người hùng Scudetto mùa trước với 13 bàn, 6 kiến tạo và danh hiệu Cầu thủ xuất sắc Serie A.

“McTominay chính là hình mẫu cầu thủ Man United - cần cù, trung thành, không phàn nàn. Nhưng vì anh ấy chơi được nhiều vị trí, các HLV không bao giờ xây đội hình xoay quanh anh”, Schmeichel nhận xét. “Cậu ấy là nạn nhân của thời kỳ mà người ta chỉ thích những cầu thủ ‘đẹp mắt’ hơn là hiệu quả”.

Giờ đây, khi Hojlund và McTominay cùng tỏa sáng dưới tay Antonio Conte, Napoli đang đứng đầu Serie A, còn Manchester United vẫn loay hoay giữa bảng xếp hạng Premier League - một nghịch cảnh khiến chính Schmeichel cay đắng thừa nhận: “Tôi không hiểu vì sao hai cầu thủ như thế lại không còn ở Old Trafford. Có lẽ Man United đang quên mất mình từng là ai”.