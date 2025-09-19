Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Schmeichel: 'MU sai lầm khi mua Lammens'

  • Thứ sáu, 19/9/2025 11:11 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Huyền thoại Peter Schmeichel chỉ trích quyết định chiêu mộ thủ môn Senne Lammens của Manchester United.

Lammens bị nghi ngờ năng lực.

"Thành thật tôi chưa từng nghe đến Lammens trước khi thông tin chuyển nhượng xuất hiện", The Sun dẫn lời Schmeichel. "Cậu ấy có thống kê ấn tượng, nhưng đó là với Antwerp - đội hạng trung ở Bỉ. Những con số thống kê không phản ánh cách một thủ môn đối diện sau khi mắc sai lầm, cũng như không đo được khả năng chịu đựng sức ép khổng lồ ở MU".

Schmeichel cho rằng việc đặt niềm tin vào Lammens là một canh bạc, bởi MU có thể mang về những thủ môn đẳng cấp được kiểm chứng năng lực. Ông cũng khẳng định áp lực ở Old Trafford không giống bất kỳ nơi nào khác".

Huyền thoại người Đan Mạch cho rằng thay vì chi tiền cho Lammens, MU nên đầu tư vào những thủ môn dày dạn kinh nghiệm như Emiliano Martinez hay Gianluigi Donnarumma.

"MU lẽ ra phải ký hợp đồng với Martinez. Thậm chí, MU có cơ hội chiêu mộ Donnarumma trước khi cậu ấy đến Man City. Với Martinez, mọi thứ tưởng như sẵn sàng. Đó chính xác là mẫu thủ môn mà MU cần có", huyền thoại tuyển Đan Mạch nhấn mạnh.

Trong kỳ chuyển nhượng mùa hè vừa qua, MU bỏ ra 21 triệu bảng để chiêu mộ Lammens. Tân binh này chưa chơi phút nào cho đội chủ sân Old Trafford.

Nhìn lại màn vùi dập MU 3-0 của Man City Tối 14/9, MU thua 0-3 trước Man City ở vòng 14 Premier League.

Thống kê khó tin của Rashford khiến MU xấu hổ

Rạng sáng 19/9, màn trình diễn xuất sắc của Marcus Rashford trong trận mở màn Champions League giúp Barcelona thắng Newcastle 2-1 khiến tất cả phải trầm trồ.

7 giờ trước

Rashford rực sáng, CĐV MU đòi sa thải Amorim

Người hâm mộ MU dậy sóng khi chứng kiến Marcus Rashford tỏa sáng ở trận thắng 2-1 của Barcelona trước Newcastle tại vòng phân hạng Champions League rạng sáng 19/9.

7 giờ trước

Rashford rực sáng ở Champions League

Rạng sáng 19/9, cựu sao MU sắm vai người hùng khi lập cú đúp giúp Barcelona đánh bại Newcastle 2-1 ở vòng phân hạng.

9 giờ trước

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Duy Luân

Peter Schmeichel Peter Schmeichel MU Senne Lammens

    Đọc tiếp

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý