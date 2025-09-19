Schmeichel: 'MU sai lầm khi mua Lammens'

Huyền thoại Peter Schmeichel chỉ trích quyết định chiêu mộ thủ môn Senne Lammens của Manchester United.

Lammens bị nghi ngờ năng lực.

"Thành thật tôi chưa từng nghe đến Lammens trước khi thông tin chuyển nhượng xuất hiện", The Sun dẫn lời Schmeichel. "Cậu ấy có thống kê ấn tượng, nhưng đó là với Antwerp - đội hạng trung ở Bỉ. Những con số thống kê không phản ánh cách một thủ môn đối diện sau khi mắc sai lầm, cũng như không đo được khả năng chịu đựng sức ép khổng lồ ở MU".

Schmeichel cho rằng việc đặt niềm tin vào Lammens là một canh bạc, bởi MU có thể mang về những thủ môn đẳng cấp được kiểm chứng năng lực. Ông cũng khẳng định áp lực ở Old Trafford không giống bất kỳ nơi nào khác".

Huyền thoại người Đan Mạch cho rằng thay vì chi tiền cho Lammens, MU nên đầu tư vào những thủ môn dày dạn kinh nghiệm như Emiliano Martinez hay Gianluigi Donnarumma.

"MU lẽ ra phải ký hợp đồng với Martinez. Thậm chí, MU có cơ hội chiêu mộ Donnarumma trước khi cậu ấy đến Man City. Với Martinez, mọi thứ tưởng như sẵn sàng. Đó chính xác là mẫu thủ môn mà MU cần có", huyền thoại tuyển Đan Mạch nhấn mạnh.

Trong kỳ chuyển nhượng mùa hè vừa qua, MU bỏ ra 21 triệu bảng để chiêu mộ Lammens. Tân binh này chưa chơi phút nào cho đội chủ sân Old Trafford.

