Chelsea bị 'sờ gáy' vụ cô lập Sterling

Hiệp hội Cầu thủ Chuyên nghiệp Anh (PFA) liên hệ Chelsea về cách đối xử với Raheem Sterling và Axel Disasi khi 2 cầu thủ bị tách khỏi đội hình chính.

PFA muốn Chelsea tạo điều kiện tập luyện tốt nhất cho Sterling và Disasi.

Sterling và Disasi tìm cách ra đi vào ngày cuối của kỳ chuyển nhượng hè 2025 nhưng không thành và bị đưa vào nhóm "bom nổ chậm". PFA được cho là can thiệp nhằm đảm bảo cả hai cầu thủ được đối xử công bằng và có môi trường đào tạo phù hợp.

Theo BBC, PFA yêu cầu Chelsea đáp ứng "điều kiện luyện tập tối ưu" cho Sterling và Disasi dù không còn nằm trong kế hoạch của đội một. Bộ đôi hiện được phân công các giờ luyện tập riêng biệt và có một huấn luyện viên Chelsea hỗ trợ tại cơ sở huấn luyện của đội bóng.

Hiệp hội cầu thủ cũng nhấn mạnh CLB phải tuân thủ các quy định nghiêm ngặt của FIFA về việc cách ly cầu thủ khỏi đội hình, vì điều này có thể coi là "hành vi lạm dụng". Nếu có vi phạm, cầu thủ có quyền chấm dứt hợp đồng với lý do chính đáng.

Chelsea được cho là làm việc chặt chẽ với PFA và đưa ra những lời đề nghị chuyển nhượng cho Sterling tới Bayern Munich và Napoli trong mùa hè, trong khi Bayer Leverkusen và Galatasaray cũng bày tỏ sự quan tâm tới Disasi. Dù vậy, không thương vụ nào thành hiện thực.

Sterling nhận mức lương 325,000 bảng mỗi tuần và hợp đồng còn hạn đến năm 2027, trong khi Disasi sẽ gắn bó với Chelsea đến năm 2029. Cả hai cầu thủ đều có ít cơ hội ra sân ở đội một và không còn tương lai tại Chelsea.