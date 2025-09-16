Sterling 'làm khổ' Chelsea

Cầu thủ người Anh từ chối cơ hội thi đấu ở Champions League để ở lại nhận lương 300.000 bảng mỗi tuần tại Chelsea.

Sterling quyết không rời Chelsea.

Theo The Telegraph, Sterling từ chối hai lời đề nghị từ các CLB tham dự Champions League trong kỳ chuyển nhượng hè vừa qua. Trong đó, Bayern Munich được cho là đã tiếp cận anh vào ngày cuối kỳ chuyển nhượng trong quá trình đàm phán với Chelsea về Nicolas Jackson, còn Napoli cũng bày tỏ sự quan tâm. Dù vậy, Sterling không muốn rời London, thậm chí cả việc chuyển ra nước ngoài cũng không nằm trong kế hoạch của anh.

Từng là một trong những ngôi sao sáng giá nhất của bóng đá Anh, Sterling hiện đối mặt giai đoạn đáng quên trong sự nghiệp. Dù còn hợp đồng với Chelsea tới năm 2027, cầu thủ 30 tuổi lại không nằm trong kế hoạch của HLV trưởng Enzo Maresca. Anh bị loại khỏi đội hình chính và phải tập riêng.

Mức lương cao ngất ngưởng, khoảng 300.000 bảng/tuần, là một trong những trở ngại lớn khiến các CLB khác e ngại. Đồng thời, những lựa chọn không rõ ràng về định hướng tương lai khiến sự nghiệp của Sterling thêm phần bấp bênh. Manchester United từng quan tâm đến anh vào mùa hè năm ngoái, nhưng thương vụ cũng nhanh chóng lắng xuống.

Sterling nhanh chóng đánh mất phong độ và không tạo được ảnh hưởng rõ rệt. Mùa giải gần nhất, anh khoác áo Arsenal dưới dạng cho mượn, nhưng cũng không để lại nhiều dấu ấn.

Cựu cầu thủ Liverpool từng có giai đoạn rực rỡ dưới thời Pep Guardiola, nơi bản thân đóng vai trò then chốt trong sơ đồ chiến thuật. Tuy nhiên, từ khi rời Man City, sự nghiệp của anh dần đi xuống.