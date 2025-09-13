Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Maresca không thèm nhìn mặt Sterling

  • Thứ bảy, 13/9/2025 11:40 (GMT+7)
Huấn luyện viên Enzo Maresca thẳng thắn tuyên bố rằng những “người thừa” tại Chelsea sẽ tiếp tục bị cô lập và không có cơ hội trở lại đội hình chính hoặc các buổi tập của đội một.

Sterling còn hai năm hợp đồng với Chelsea.

Dù đội hình thiếu hụt nghiêm trọng về nhân sự, Maresca tiết lộ với The Guardian rằng không có cơ hội trở lại cho Raheem Sterling, Axel Disasi và David Datro Fofana. “Họ vẫn là cầu thủ của Chelsea chỉ vì họ còn hợp đồng với câu lạc bộ”, Maresca nói. “Hiện tại, họ vẫn tập luyện riêng. Kế hoạch là tiếp tục duy trì mọi thứ như vậy".

"Kể từ khi mùa giải bắt đầu, tôi chưa gặp bất kỳ ai trong số đó. Tôi không thấy Renato (Veiga), Axel (Disasi), hay Raheem (Sterling), vì họ tập ở thời điểm khác và trên sân khác. Tôi chưa gặp họ kể từ khi mùa giải khởi tranh”, Maresca thẳng thắn.

Sterling, Disasi và Fofana nằm trong danh sách bị thanh lý của Chelsea hè này, nhưng không thể rời đi vì nhiều lý do. Ban lãnh đạo CLB ra quyết định loại bỏ các cầu thủ này trong danh sách đăng ký thi đấu cho đội một, thậm chí bắt họ dùng phòng thay đồ riêng, tập ở sân đấu khác.

Trong số này, Sterling đang tạo ra những rắc rối lớn nhất cho Chelsea. Với hợp đồng kéo dài đến năm 2027 và mức lương 325.000 bảng/tuần, Sterling là một trong những cầu thủ hưởng lương cao nhất đội bóng.

Chính vì thế, Chelsea sẵn sàng bồi thường một phần tiền lương cho Sterling để chấm dứt hợp đồng sớm. Thế nhưng, Sterling yêu cầu khoản bồi thường lên đến 20 triệu bảng, trong khi Chelsea chỉ sẵn sàng trả 10-15 triệu bảng.

Solskjaer trở lại nước Anh

Huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer xuất hiện tại sân Portman Road trong trận đấu giữa Ipswich Town và Sheffield United vào rạng sáng 13/9.

6 giờ trước

MU thay đổi táo bạo ở derby Manchester

Huấn luyện viên Ruben Amorim dự kiến thực hiện một số điều chỉnh lớn trong đội hình chính khi đối đầu với Manchester City tại sân Etihad.

6 giờ trước

Tường Linh

Sterling Raheem Sterling Chelsea

    'Sieu nhan' Valverde hinh anh

    'Siêu nhân' Valverde

    31 phút trước 12:40 13/9/2025 Thể thao Thể thao

    0

    Federico Valverde đang viết nên một câu chuyện đặc biệt ở bóng đá đỉnh cao: câu chuyện về sức bền, sự đa năng và tầm ảnh hưởng không thể thay thế.

