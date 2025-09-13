Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Solskjaer trở lại nước Anh

  • Thứ bảy, 13/9/2025 07:21 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer xuất hiện tại sân Portman Road trong trận đấu giữa Ipswich Town và Sheffield United vào rạng sáng 13/9.

Sự xuất hiện của Solskjaer tại Portman Road đã làm dấy lên một số đồn đoán trên mạng xã hội.

Ở vòng 5 giải Hạng Nhất (Championship), Ipswich Town có chiến thắng đậm 5-0 trước Sheffield United. Solskjaer dự khán trận đấu này, làm dấy lên những tin đồn về việc cựu thuyền trưởng Manchester United có thể tái xuất tại Championship.

Huấn luyện viên của Sheffield United, Ruben Selles, đang chịu áp lực lớn sau khi đội bóng thua cả 5 trận đầu tiên tại Championship mùa này, dù mùa trước họ suýt chút nữa giành quyền thăng hạng.

Sheffield United sa thải huấn luyện viên Chris Wilder cuối mùa trước, và khả năng cao tiếp tục tìm kiếm thuyền trưởng mới ngay đầu mùa 2025/26. Sự xuất hiện của Solskjaer tại Portman Road làm dấy lên một số đồn đoán, cho rằng cựu huấn luyện viên Manchester United sẽ thay thế Ruben Selles tại Sheffield United.

Tuy nhiên, cũng có khả năng Solskjaer xuất hiện tại sân Portman Road để ủng hộ Kieran McKenna, huấn luyện viên hiện tại của Ipswich Town. McKenna từng là một thành viên trong ban huấn luyện của Manchester United dưới thời Solskjaer.

Cả hai có mối quan hệ rất tốt từ thời làm việc tại Old Trafford. McKenna rời Manchester United vào năm 2021 để dẫn dắt Ipswich Town. Solskjaer hiện thất nghiệp sau khi bị Besiktas sa thải hồi cuối tháng 8, kết thúc nhiệm kỳ ngắn ngủi của ông tại đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ.

Huấn luyện viên Ruben Amorim dự kiến thực hiện một số điều chỉnh lớn trong đội hình chính khi đối đầu với Manchester City tại sân Etihad.

    Ole Gunnar Solskjaer là một huấn luyện viên bóng đá người Na Uy và là cựu cầu thủ của CLB Manchester United, ông thường được biết đến với biệt danh "sát thủ có gương mặt trẻ thơ". Từ 2018, ông là huấn luyện viên của câu lạc bộ Manchester United.

    • Năm sinh: 26/2/1973
    • Nơi sinh: Kristiansund, Na Uy
    • Chiều cao: 1.78 m

