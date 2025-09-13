Solskjaer trở lại nước Anh

Huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer xuất hiện tại sân Portman Road trong trận đấu giữa Ipswich Town và Sheffield United vào rạng sáng 13/9.

Sự xuất hiện của Solskjaer tại Portman Road đã làm dấy lên một số đồn đoán trên mạng xã hội.

Ở vòng 5 giải Hạng Nhất (Championship), Ipswich Town có chiến thắng đậm 5-0 trước Sheffield United. Solskjaer dự khán trận đấu này, làm dấy lên những tin đồn về việc cựu thuyền trưởng Manchester United có thể tái xuất tại Championship.

Huấn luyện viên của Sheffield United, Ruben Selles, đang chịu áp lực lớn sau khi đội bóng thua cả 5 trận đầu tiên tại Championship mùa này, dù mùa trước họ suýt chút nữa giành quyền thăng hạng.

Sheffield United sa thải huấn luyện viên Chris Wilder cuối mùa trước, và khả năng cao tiếp tục tìm kiếm thuyền trưởng mới ngay đầu mùa 2025/26. Sự xuất hiện của Solskjaer tại Portman Road làm dấy lên một số đồn đoán, cho rằng cựu huấn luyện viên Manchester United sẽ thay thế Ruben Selles tại Sheffield United.

Tuy nhiên, cũng có khả năng Solskjaer xuất hiện tại sân Portman Road để ủng hộ Kieran McKenna, huấn luyện viên hiện tại của Ipswich Town. McKenna từng là một thành viên trong ban huấn luyện của Manchester United dưới thời Solskjaer.

Cả hai có mối quan hệ rất tốt từ thời làm việc tại Old Trafford. McKenna rời Manchester United vào năm 2021 để dẫn dắt Ipswich Town. Solskjaer hiện thất nghiệp sau khi bị Besiktas sa thải hồi cuối tháng 8, kết thúc nhiệm kỳ ngắn ngủi của ông tại đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ.