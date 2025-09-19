Rashford phiên bản 85 triệu euro xuất hiện

Ở thời đỉnh cao, Marcus Rashford từng được transfermarkt định giá lên tới 85 triệu euro. Trên đất Anh rạng sáng 19/9, phiên bản ấy xuất hiện và gieo sầu lên Newcastle.

Rashford bùng nổ trước Newcastle.

Hai bàn thắng vào lưới Newcastle thuộc League Phase, Champions League mùa 2025/26 không chỉ mở ra chiến thắng cho Barcelona mà còn thắp lại niềm tin rằng Rashford vẫn còn đủ phẩm chất để vươn lên ở sân khấu lớn nhất.

Cú đúp ở St James’ Park - lời khẳng định mạnh mẽ

Ở St James’ Park, nơi Newcastle chuẩn bị cho một đêm hội bóng đá, Rashford bất ngờ hóa người phá tiệc. Bằng một cú đánh đầu dũng mãnh rồi một pha dứt điểm tự tin, tiền đạo người Anh giúp Barcelona giành chiến thắng ngay trên đất khách.

Hai bàn thắng ấy đến đúng thời điểm. CLB xứ Catalonia cần một người khỏa lấp khoảng trống do Lamine Yamal chấn thương, còn Rashford thì khao khát chứng minh mình không chỉ là bản hợp đồng “tạm bợ”.

Trước đó, Rashford mới có pha kiến tạo trong trận thắng Valencia 6-0 tại La Liga, nhưng màn trình diễn vẫn bị lu mờ bởi Raphinha và Robert Lewandowski. Thực tế, sự nghiệp của anh thời gian qua giống như một bản nháp dở dang: từ “dự án tái sinh” ở Aston Villa đến cuộc phiêu lưu ở Barca, tất cả đều mang màu sắc thử thách. Hai bàn vào lưới Newcastle vì thế giống như lời tuyên bố: anh vẫn còn ở đây, và còn giá trị.

Ngay trước trận đấu với Newcastle, HLV Hansi Flick ca ngợi Rashford với những từ ngữ đẹp đẽ: “những phẩm chất phi thường”. Nhưng ông cũng để lại một chữ “nếu” - nếu Rashford tìm lại được sự ổn định đã mất từ khi rời đỉnh cao tại Manchester United. Thực tế trên sân cho thấy cầu thủ 27 tuổi nỗ lực để xóa đi sự nghi ngờ ấy.

Rashford đã có những bàn thắng đầu tiên cho Barcelona.

Trong hiệp một, Rashford chơi kiên nhẫn, không quá vội vàng chứng minh bản thân. Anh lùi sâu hỗ trợ phòng ngự, rồi tạo ra những tình huống phản công tốc độ, điển hình là pha loại bỏ Kieran Trippier trước khi sút chệch cột dọc. Những khoảnh khắc đó phần nào tái hiện hình ảnh Rashford từng khiến Premier League phải dè chừng.

Và rồi, chỉ trong vài phút ngắn ngủi ở hiệp hai, Rashford chuyển hóa sự kiên nhẫn thành hiệu quả. Một cú đánh đầu mở tỷ số ngay trước khán đài Leazes End từng nhiều lần chứng kiến anh ghi bàn trong màu áo MU. Sau đó, bàn thắng thứ hai được Rashford thực hiện với sự tự tin hiếm thấy, như muốn khẳng định rằng đây không phải một bản hợp đồng cho có.

Barca và Rashford - “hợp nhau đến tận cùng”?

Bối cảnh đưa Rashford đến Barcelona vốn không lãng mạn. Nhà vô địch La Liga mùa 2024/25 cần sự bổ sung rẻ hơn trong kỳ chuyển nhượng yên ắng, còn tiền đạo người Anh cần một sân khấu để cứu vãn sự nghiệp.

Giám đốc Thể thao Deco từng thừa nhận mục tiêu hàng đầu của ông là tìm một cầu thủ chạy cánh dự phòng cho Raphinha và Yamal. Và thế là Rashford xuất hiện - “không rẻ” nhưng cũng chẳng phải canh bạc lớn.

Thế nhưng, Champions League lại đang biến cuộc hôn nhân tạm bợ này thành một cơ hội dài hạn. Rashford từng quen thuộc với sân khấu này: bàn thắng quyết định tại Parc des Princes cho MU, hay màn hành hạ PSG cùng Aston Villa mùa xuân vừa qua. Đó là đấu trường anh hiểu rõ, nơi bản năng sát thủ của anh thường trỗi dậy.

Rashford cho thấy bản thân vẫn còn giá trị.

Barcelona, sau thất bại cay đắng trước Inter Milan mùa trước, cần chiều sâu nhân sự để chinh phục cú ăn ba. Rashford, với những gì vừa thể hiện, hoàn toàn có thể trở thành quân bài “tái sinh” trong tay Hansi Flick. Khi niềm tin của ban huấn luyện được vun đắp bằng bàn thắng, anh sẽ không còn bị xem là người thế vai, mà là một phần thực sự của đội bóng.

Hai bàn thắng trước Newcastle không biến Rashford thành “người gánh team” ngay lập tức. Nhưng chúng khởi động lại một câu chuyện tưởng chừng lụi tàn. Barcelona cần Rashford trong vai trò dự phòng chiến lược, còn anh cần CLB xứ Catalonia để chứng minh giá trị.

Trong một thế giới bóng đá đầy tính toán, đôi khi sự phù hợp lại quan trọng hơn cả tiền bạc hay danh tiếng. Và ngay lúc này, Rashford và Barca đang cho thấy họ có thể hợp nhau đến tận cùng.