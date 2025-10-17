MU ra giá bán Bruno Fernandes

Tình hình tương lai của Bruno Fernandes tại Manchester United tiếp tục là chủ đề được bàn tán sôi nổi.

Bruno Fernandes có thể rời MU. Ảnh: Reuters.

Theo TEAMtalk, dù MU từ chối một đề nghị khổng lồ từ Saudi Arabia trong kỳ chuyển nhượng vừa qua, khả năng tiền vệ Bruno Fernandes vẫn có thể ra đi vào mùa hè 2026 nếu cảm thấy cần một thử thách mới.

Bayern Munich được xem là một trong những điểm đến khả thi hơn so với Saudi Arabia, nếu Bruno quyết tâm rời sân Old Trafford. Lúc này, "Quỷ đỏ" cũng cân nhắc để tuyển thủ Bồ Đào Nha ra đi với mức phí khoảng 40 triệu bảng.

Theo TEAMtalk, đội bóng của HLV Vincent Kompany xem Bruno là lựa chọn hàng đầu để tăng cường sự sáng tạo cho hàng công, sau khi thất bại trong thương vụ Florian Wirtz trong hè vừa qua.

Từ đầu mùa này, Bruno đang phải thi đấu ở vị trí tiền vệ trung tâm trái sở trường trong hệ thống của HLV Ruben Amorim, điều khiến anh chưa thể phát huy hết điểm mạnh. Nếu không thể thích nghi và cải thiện phong độ, khả năng tiền vệ này bị rao bán dễ xảy ra, nhất là khi MU cần những nhân tố trẻ trung và phù hợp hơn để làm mới hàng tiền vệ.

Ở tuổi 31, Bruno đã có gần 300 lần ra sân cho MU kể từ khi gia nhập vào năm 2020. Anh nổi bật với khả năng sáng tạo và nền tảng thể lực bền bỉ. Hợp đồng hiện tại của tiền vệ người Bồ Đào Nha với “Quỷ đỏ” có thời hạn đến năm 2027, kèm tùy chọn gia hạn thêm một năm.

Mbeumo nhảy nhót, ca hát gây bão mạng Bryan Mbeumo khiến mạng xã hội dậy sóng với màn hát hò, nhảy múa tưng bừng trong phòng thay đồ MU. Khoảnh khắc khiến fan thích thú nhưng cũng lo ngại Roy Keane sẽ nổi đóa.