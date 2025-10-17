Juventus lại một lần nữa đối mặt với sóng gió khi UEFA chính thức mở thủ tục kỷ luật vì nghi ngờ CLB vi phạm quy định Công bằng tài chính (FFP) trong ba năm gần nhất.

Juventus run rẩy trước án phạt mới từ UEFA.

Trong báo cáo tài chính thường niên công bố ngày 16/10, "Bà đầm già" thành Turin xác nhận đã nhận được thông báo từ UEFA về việc mở điều tra liên quan đến “Quy tắc Thu nhập Bóng đá” trong giai đoạn 2022/23 - 2024/25. Đây là quy định giới hạn mức thâm hụt tài chính tối đa của các CLB tham dự cúp châu Âu ở mức 60 triệu euro trong ba năm.

Juventus thừa nhận họ chưa đạt yêu cầu trong khoảng thời gian trên. Tuy vậy, đội bóng cho biết đã tuân thủ chỉ số SCR (Squad Cost Ratio) - giới hạn tỷ lệ chi tiêu cho đội một so với doanh thu - trong năm 2024 và tin rằng sẽ tiếp tục đáp ứng tiêu chí này trong năm hiện tại.

Quyết định cuối cùng của UEFA dự kiến được đưa ra vào mùa xuân 2026. Trước mắt, Juventus có thể bị phạt tiền, song nguy cơ bị hạn chế đăng ký cầu thủ tại các giải đấu châu Âu cũng được đặt ra.

Đây không phải lần đầu tiên đội bóng áo sọc trắng đen vướng rắc rối với UEFA. Mùa 2023, Juventus từng bị cấm dự cúp châu Âu một mùa vì những sai phạm tài chính và kế toán. Nếu tiếp tục bị kết luận vi phạm, đội bóng giàu truyền thống nhất Italy có thể đối diện một đòn giáng nặng nề khác - không chỉ về tài chính, mà cả danh tiếng và năng lực cạnh tranh trên đấu trường quốc tế.