'Bom tấn' tiếp theo của MU lộ diện?

  • Thứ tư, 15/10/2025 20:02 (GMT+7)
  • 8 giờ trước

Theo truyền thông Italy, MU đang lên kế hoạch chi đậm để chiêu mộ tài năng trẻ Kenan Yildiz của Juventus.

MU được cho là muốn chiêu mộ Yildiz.

Sau kỳ chuyển nhượng hè bận rộn với 5 tân binh Matheus Cunha, Bryan Mbeumo, Benjamin Sesko, Senne Lammens và Diego Leon, “Quỷ đỏ” chưa có ý định dừng lại. Ban lãnh đạo đội bóng sẵn sàng chi từ 74 đến 78 triệu bảng cho ngôi sao đang lên của Juventus - Yildiz, một trong những viên ngọc sáng nhất bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ hiện nay.

Juventus hiểu rằng một thương vụ bom tấn như vậy có thể giúp cải thiện tài chính, nhưng họ không có ý định bán Yildiz. Thay vào đó, “Bà đầm già” đang gấp rút đàm phán để gia hạn hợp đồng, với mức lương đề nghị gần 4,3 triệu bảng/năm – con số có thể phải tăng thêm để thuyết phục cầu thủ 20 tuổi gắn bó lâu dài.

Yildiz bứt phá ngoạn mục mùa trước, ghi dấu ấn trong 52 trận với 21 lần góp công vào bàn thắng cho Juventus. Mùa này, anh tiếp tục tỏa sáng với 6 pha lập công và kiến tạo chỉ sau 8 trận, gây ấn tượng mạnh ở cả vòng loại World Cup. Zinedine Zidane thậm chí từng ca ngợi Yildiz là “một cầu thủ rất đáng xem”.

Sản phẩm của lò Bayern Munich có thể chơi ở cánh trái, cánh phải, thậm chí đảm nhiệm vai trò hộ công hoặc tiền đạo thứ hai dưới thời HLV Igor Tudor – yếu tố khiến anh trở thành mục tiêu hấp dẫn của nhiều ông lớn châu Âu.

Dù vậy, giới chuyên môn cho rằng tin đồn MU theo đuổi Yildiz phần nhiều mang yếu tố “đòn gió từ người đại diện”, nhằm thúc đẩy quá trình gia hạn với Juventus. Bởi lẽ, đội chủ sân Old Trafford hiện ưu tiên chiêu mộ một tiền vệ phòng ngự đẳng cấp để thay thế Casemiro.

Minh Nghi

