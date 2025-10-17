Endrick khiến châu Âu 'dậy sóng'

Tương lai của Endrick tại Real Madrid đang trở thành tâm điểm chú ý, khi nhiều CLB châu Âu theo dõi sát sao tình hình của tiền đạo 19 tuổi.

Endrick được săn đón. Ảnh: Reuters.

ESPN khẳng định Real Madrid sẽ sớm nhận được lời đề nghị hỏi mua Endrick trong tháng 1 tới từ nhiều đội bóng châu Âu. Dù vậy, phía cầu thủ và người đại diện chưa sẵn sàng xem xét khả năng ra đi, bởi anh tin tưởng sẽ có cơ hội trở lại sau đợt tập trung ĐTQG.

HLV Xabi Alonso từng khẳng định: “Endrick tập luyện rất tốt, cậu ấy dứt điểm xuất sắc và luôn sẵn sàng. Ở vị trí này có nhiều cạnh tranh, nhưng thời điểm của cậu ấy chắc chắn sẽ đến".

Trong bối cảnh Kylian Mbappe đang là trung phong số một với 14 bàn thắng từ đầu mùa, còn Gonzalo García thi đấu 6 trận nhưng chưa ghi bàn, cơ hội dành cho Endrick có thể sắp đến.

Real Madrid sắp bước vào giai đoạn khốc liệt với chuỗi trận gặp Getafe, Juventus, Barcelona, Liverpool và Man City trước kỳ nghỉ Giáng sinh. Câu hỏi đặt ra là liệu Endrick sẽ tận dụng cơ hội trở lại để khẳng định giá trị tại sân Bernabeu hay không.

Từ đầu mùa này, Endrick vẫn chưa ra sân phút nào tại La Liga. Nguyên nhân xuất phát từ chấn thương gân kheo mà anh gặp phải hồi tháng 5, khiến tài năng trẻ người Brazil bỏ lỡ cả giải FIFA Club World Cup. Sau đó, một lần tái phát khác vào tháng 7 tiếp tục cản trở quá trình trở lại của Endrick.

Trong mùa giải đầu tiên khoác áo Real Madrid (2024/25), Endrick ghi 7 bàn thắng trên mọi đấu trường. Dù cơ hội thi đấu còn hạn chế, anh vẫn quyết định gắn bó với đội bóng Hoàng gia thay vì tìm bến đỗ mới.