Kỷ lục buồn của Kluivert

HLV Patrick Kluivert khép lại quãng thời gian ngắn ngủi dẫn dắt tuyển Indonesia vào trưa 16/10.

Kluivert gây thất vọng ở Indonesia. Ảnh: Reuters.

Kluivert được Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) bổ nhiệm vào đầu năm 2025 với mục tiêu đưa tuyển nước này góp mặt tại World Cup 2026. Tuy nhiên, do thành tích không đạt được như kỳ vọng và thất bại trong chiến dịch vòng loại, hợp đồng giữa hai bên đã bị chấm dứt sớm.

Với quyết định này, Kluivert trở thành HLV có thời gian tại vị ngắn nhất ở tuyển Indonesia, kể từ khi FIFA gỡ lệnh cấm lên bóng đá Indonesia vào năm 2016. Dù ký kết hợp đồng kéo dài hai năm (từ 2025 đến 2027), Kluivert chỉ có 9 tháng cầm quân ở tuyển Indonesia.

Trước Kluivert, HLV Shin Tae-yong dẫn dắt các đội tuyển Indonesia trong giai đoạn từ tháng 1/2020 đến tháng 1/2025. Ông Shin cũng là HLV có thời gian tại vị lâu nhất trong vòng 10 năm qua.

Trước đó, HLV Luis Milla có 22 tháng dẫn dắt tuyển Indonesia từ tháng 1/2017 đến tháng 10/2018. Simon McMenemy, gương mặt quen thuộc của bóng đá Indonesia, cũng từng dẫn dắt đội tuyển nước này từ tháng 1 đến 11/2019.

Dù quyết định sa thải Kluivert được đông đảo CĐV ủng hộ, nhiều người vẫn đặt câu hỏi ai sẽ là người thay thế cựu danh thủ người Hà Lan dẫn dắt đội tuyển trong giai đoạn tới. Trong thông cáo, PSSI chưa công bố danh tính HLV tạm quyền, khiến dư luận càng thêm tò mò.

