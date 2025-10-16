Chuyện gì đang xảy ra với các con trai nhà Zidane

Một người đã treo giày, một người miệt mài ở hạng Nhì, một người mơ World Cup cùng Algeria, và một viên ngọc đang tỏa sáng trong màu áo U20 Pháp.

Hơn hai thập kỷ sau khi Zinedine Zidane rời sân cỏ, câu chuyện của họ Zidane vẫn tiếp tục, với những chương đời khác nhau nhưng cùng chung một cái bóng quá lớn.

Trở thành con trai của Zinedine Zidane - huyền thoại đã đưa Real Madrid và nước Pháp lên đỉnh thế giới - không bao giờ là dễ. Tài năng, ánh hào quang, sự so sánh, kỳ vọng... tất cả đè nặng lên bốn người con: Enzo, Luca, Theo và Elyaz.

“Thật khó để làm con trai của Zidane”, HLV U20 Pháp Bernard Diomede từng nói. “Cái tên ấy là cả một di sản – vừa là niềm tự hào, vừa là gánh nặng”.

Giờ đây, ở mỗi người con lại là một hành trình riêng - chông chênh, khắc nghiệt, nhưng không thiếu khát vọng.

Enzo Zidane, con trai cả, là người đầu tiên bước chân vào lò Real Madrid và từng khiến người hâm mộ xúc động khi ghi bàn ngay trong trận ra mắt đội một ở Cúp Nhà vua. Nhưng sau đó, sự nghiệp anh dần trôi dạt qua CLB Alaves, Thụy Sĩ, Bồ Đào Nha, Pháp, rồi Fuenlabrada - nơi anh khép lại hành trình ở tuổi chưa tới 30.

Người từng được kỳ vọng kế thừa “Zizou” chọn cách rời xa ánh đèn sân khấu. Có lẽ, trong sự im lặng ấy là cả một nỗi mệt mỏi khi mang họ Zidane.

Các con trai của Zidane vẫn chưa thể thoát khỏi cái bóng khổng lồ của người cha.

Người con thứ hai Luca Zidane chọn con đường khác: kiên nhẫn và bền bỉ. Sau nhiều năm trui rèn tại Real Madrid, Racing Santander, Rayo Vallecano và Eibar, anh trở thành thủ môn của Granada, thi đấu đều đặn ở La Liga.

Tháng 10/2025, Luca chính thức ra mắt tuyển Algeria - quê ngoại của cha mình. Đội tuyển Bắc Phi giành vé dự World Cup 2026, và Luca giờ đây mơ được góp mặt ở ngày hội lớn nhất thế giới - một giấc mơ mà chính cha anh từng biến thành hiện thực năm 1998.

“Luca không phải Zizou, nhưng trong mắt người Algeria, cậu ấy mang dòng máu của Zidane”, tờ Le Buteur viết.

Theo Zidane, người con thứ ba, lặng lẽ rời Real Madrid năm 2024 để đến Cordoba. Anh đã chơi 43 trận, ghi 5 bàn và có 1 kiến tạo. Không ồn ào, không áp lực danh vọng, Theo đang dần tìm thấy sự cân bằng - điều mà ba anh em anh chưa từng có được trong suốt tuổi trẻ.

Zidane và các con trai trong một kỳ nghỉ.

Câu chuyện thú vị nhất thuộc về Elyaz Zidane, con út của gia đình. Ở tuổi 19, trung vệ trẻ này đang là trụ cột của U20 Pháp tại World Cup trẻ 2025. Không chơi ở vị trí tiền vệ sáng tạo như cha, Elyaz chọn con đường ngược lại - xây dựng từ hàng thủ, từ những việc thầm lặng nhất.

“Elyaz đang trở thành một người đàn ông thực thụ”, HLV Diomede nhận xét. “Cậu ấy có sự điềm tĩnh và kỷ luật - thứ mà bóng đá hiện đại rất cần”.

Sau khi rời Real Madrid đầu năm 2024, Elyaz đầu quân cho Betis Deportivo và nhanh chóng trưởng thành vượt bậc. Giới chuyên môn Pháp gọi anh là “hy vọng cuối cùng của họ Zidane” - người có thể nối dài huyền thoại bằng chính đôi chân của mình.

Từ Enzo đến Elyaz, bốn người con của Zidane chọn bốn lối đi khác nhau - có người rời bỏ, có người kiên trì, có người vẫn đang mơ. Nhưng ở mỗi bước chân ấy, hình bóng của người cha vĩ đại vẫn thấp thoáng: một biểu tượng của tài năng, bản lĩnh và niềm đam mê.

Câu chuyện của họ Zidane không còn là chuyện nối nghiệp, mà là hành trình tìm kiếm bản sắc riêng dưới cái bóng của một huyền thoại. Và biết đâu, trong tương lai không xa, Elyaz sẽ khiến thế giới lại phải nhắc đến hai chữ ấy - Zidane - với một nụ cười hoài niệm và tự hào.