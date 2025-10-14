Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Tương lai khó đoán của Zidane

  • Thứ ba, 14/10/2025 08:45 (GMT+7)
Dù Zidane vừa hé lộ khát vọng dẫn dắt tuyển Pháp, truyền thông Italy tin rằng HLV này có khả năng cao dẫn Juventus.

Tình cảm của Zidane dành cho Juventus và sự kỳ vọng của người hâm mộ đang làm nóng các mặt báo.

Theo các nguồn tin từ Corriere dello SportTuttosport, việc Zidane ngồi vào ghế nóng tại sân Allianz là điều "sớm hay muộn" sẽ xảy ra, nhờ vào mối quan hệ sâu sắc của ông với câu lạc bộ. Zidane, người từng giành hai danh hiệu Serie A và vào đến hai trận chung kết Champions League trong màu áo Juventus (1996–2001), đã rời ghế huấn luyện viên Real Madrid từ năm 2021.

Gần đây, sự bất ổn trong ban huấn luyện Juventus làm dấy lên những đồn đoán mới. Sau khi sa thải Massimiliano Allegri vào tháng 3/2025, Juventus bổ nhiệm Thiago Motta rồi sau đó là Igor Tudor, nhưng thành tích không ổn định của đội bóng - hiện đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng Serie A 2025/26 - khiến ban lãnh đạo CLB không hài lòng.

Trong buổi nói chuyện tại Festival dello Sport ở Trento ngày 12/10, Zidane thậm chí khiến người hâm mộ Juventus phấn khích khi chia sẻ: “Tôi luôn mang Juventus trong trái tim vì câu lạc bộ đã cho tôi rất nhiều. Trong tương lai, tôi không biết”. Lời khẳng định này, cùng với việc ông ca ngợi HLV huyền thoại Marcello Lippi là người có ảnh hưởng lớn nhất đến sự nghiệp của mình, được giới truyền thông Italy xem như tín hiệu cho một cuộc tái hợp đầy cảm xúc.

Song, truyền thông Pháp vẫn tin rằng Zidane nghiêng về khả năng thay thế Didier Deschamps - người dự kiến chia tay “Les Bleus” sau kỳ World Cup 2026 tại Mỹ, Canada và Mexico. Bản thân Zidane cũng thừa nhận: "Tôi chắc chắn sẽ trở lại huấn luyện. Tôi không nói rằng điều đó sẽ xảy ra ngay bây giờ, nhưng một ngày nào đó, tôi muốn dẫn dắt đội tuyển quốc gia”.

Zidane rời Real Madrid năm 2021 sau mùa giải trắng tay. Kể từ đó, ông nhiều lần được các CLB lẫn ĐTQG liên hệ nhưng đều từ chối.

