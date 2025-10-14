Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Real Madrid bất mãn với Barcelona

  • Thứ ba, 14/10/2025 06:00 (GMT+7)
  • 7 giờ trước

Real Madrid tiếp tục bày tỏ sự phản đối mạnh mẽ trước kế hoạch tổ chức trận đấu giữa Villarreal và Barcelona tại Miami, Mỹ.

Real muốn ngăn Barca đá La Liga ở nước ngoài.

Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha cho rằng việc này sẽ làm thay đổi tính công bằng của giải đấu La Liga.Theo quan điểm của Real Madrid, việc đưa trận đấu ra khỏi Tây Ban Nha khiến Villarreal mất đi lợi thế sân nhà tại La Ceramica, đồng thời Barcelona cũng không phải đối mặt với thử thách khi thi đấu trên sân khách.

Điều này có thể tạo ra sự bất bình đẳng trong cạnh tranh giữa các đội bóng. Ngoài ra, Real Madrid còn chỉ trích quy trình ra quyết định của ban tổ chức La Liga. Họ cho rằng ý kiến của tất cả câu lạc bộ trong giải đấu không được tham khảo đầy đủ trước khi đưa ra kế hoạch tổ chức trận đấu ở nước ngoài.

Điều này làm dấy lên lo ngại về tính minh bạch và sự đồng thuận trong các quyết định quan trọng của giải đấu. Hiện tại, dù UEFA đã cấp phép, vẫn có khả năng kế hoạch tổ chức trận Villarreal - Barcelona tại Miami bị hủy bỏ.

Bởi lẽ, FIFA có khả năng không cho phép trận Barcelona - Villarreal của La Liga và AC Milan - Como của Serie A được chuyển lần lượt đến Mỹ và Australia. Động thái gây áp lực từ Real Madrid có thể sẽ ảnh hưởng đến FIFA, khiến tổ chức này hủy bỏ kế hoạch của La Liga.

FIFA đang soạn thảo bộ quy định mới với mục tiêu áp dụng từ đầu năm tới, nhằm hạn chế hoặc cấm hoàn toàn hiện tượng các giải đấu quốc nội diễn ra ngoài biên giới.

