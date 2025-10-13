Em trai Bellingham suy sụp

Jobe Bellingham đang vật lộn tại Dortmund giữa áp lực gia đình, khó khăn hòa nhập và cái bóng khổng lồ từ người anh Jude.

Vấn đề gia đình khiến Jobe không thể thoải mái chơi bóng.

Jobe trải qua quãng khởi đầu đầy chông chênh tại Dortmund, khi lẽ ra phải nối tiếp ánh hào quang mà người anh Jude từng để lại. Thay vì một hành trình thăng hoa, cầu thủ 20 tuổi mắc kẹt trong những vấn đề cá nhân và khó hòa nhập với môi trường mới.

Gia nhập Dortmund hồi tháng 6 với giá 27 triệu bảng và bản hợp đồng 5 năm, Jobe được kỳ vọng trở thành "truyền nhân" của Jude. Song chỉ sau 9 trận đầu tiên, anh chưa ghi bàn hay kiến tạo và thường xuyên phải ngồi dự bị dưới thời HLV Niko Kovac.

Trận ra mắt Bundesliga hồi tháng 8 còn kết thúc trong thất vọng khi Jobe bị rút ra ngay sau hiệp một trong trận hòa St. Pauli. Khi ấy, cha anh, Mark Bellingham, nổi giận tới mức trực tiếp khiếu nại với Giám đốc Thể thao Sebastian Kehl.

Phía Dortmund sau đó ra thông cáo khẳng định "khu vực hoạt động chuyên môn chỉ dành cho cầu thủ, HLV và ban lãnh đạo, không phải gia đình hay người đại diện". Một số nguồn tin ở Đức cho rằng Mark thậm chí bị "cấm cửa" vào phòng thay đồ sau vụ việc.

Jode chưa ghi bàn hay kiến tạo cho Dortmund.

Tờ Bild tiết lộ Mark vẫn thường xuyên bày tỏ bức xúc về việc con trai ít được ra sân, khi Jobe xếp sau Felix Nmecha, Marcel Sabitzer và Pascal Grob trong thứ tự lựa chọn ở hàng tiền vệ. Nhưng theo Daily Mail, nguyên nhân thật sự nằm ở những "vấn đề cá nhân" khi cha mẹ của anh - Mark và Denise, được cho là sống ly thân nhiều năm và hiện ở hai quốc gia khác nhau.

Nguồn tin của tờ báo Anh cho biết: "Ban huấn luyện nhận thấy Jobe đang chịu ảnh hưởng từ chuyện gia đình. Cậu ấy khó hòa nhập, hầu như không giao tiếp với đồng đội và thường ở nhà một mình. Không khí căng thẳng trong gia đình đang tác động đến phong độ trên sân".

Dù chưa có xác nhận chính thức, nỗi cô đơn của Jobe tại Đức đang khiến giới chuyên môn lo lắng. Từng gọi cha mẹ là "những người tuyệt vời" và "thần tượng lớn nhất" trong sự nghiệp, Jobe giờ đây suy sụp tinh thần và phải vật lộn để tìm lại niềm vui chơi bóng.

Jobe cần sớm tìm lại cân bằng cả trong lẫn ngoài sân cỏ. Tương lai của Jobe tại Dortmund còn rộng mở, nhưng anh cần chứng minh rằng bản lĩnh mới là thứ làm nên một ngôi sao, chứ không phải họ Bellingham trên lưng áo.