Bellingham bị Real Madrid 'gạch tên'

Tiền vệ Jude Bellingham đang trải qua giai đoạn khó khăn nhất trong sự nghiệp kể từ khi gia nhập Real Madrid.

Vị thế của Bellingham lung lay ở CLB lẫn tuyển Anh.

Bellingham từng là gương mặt thương hiệu và lựa chọn không thể thay thế nơi hàng tiền vệ Real Madrid. Tuy nhiên, ngôi sao người Anh bất ngờ bị loại khỏi bộ lịch chính thức năm 2026. "Một chi tiết nhỏ nhưng ẩn ý về vị thế đang lung lay tại Bernabeu", Goal viết.

Theo The Sun, ấn phẩm lịch mới giá 10,99 bảng của Real Madrid gây chú ý khi không có hình ảnh Bellingham dù từng xuất hiện nổi bật trên trang bìa năm ngoái. Quyết định xuất hiện giữa lúc phong độ và tương lai của Bellingham dưới thời HLV Xabi Alonso bị đặt dấu hỏi.

Sau ca phẫu thuật vai phải nghỉ dài hạn, Bellingham chỉ đá chính 1 trong 3 trận gần nhất, trong thất bại 2-5 trước Atletico Madrid, rồi liên tục bị đẩy lên ghế dự bị. Alonso vẫn dành lời khen cho học trò, nhưng rõ ràng chưa sẵn sàng phá vỡ cấu trúc hàng tiền vệ đang chơi ăn ý với những lựa chọn mới.

Không chỉ ở CLB, Bellingham cũng bị HLV Thomas Tuchel loại khỏi danh sách tuyển Anh đợt tập trung tháng 10. Chỉ vài tháng trước, anh vẫn được xem là viên ngọc sáng của cả Real Madrid lẫn "Tam sư", nhưng giờ đây, cầu thủ 22 tuổi đối mặt với thử thách thực sự về vị thế và niềm tin.

Đó là tín hiệu cho thấy tầm ảnh hưởng của Bellingham đang giảm sút. Sau mùa ra mắt thăng hoa dưới thời Carlo Ancelotti, anh giờ phải cạnh tranh gay gắt với những tài năng trẻ như Guler hay Franco Mastantuono trong kỷ nguyên Alonso.

Với Bellingham, mục tiêu trước mắt là lấy lại thể lực và phong độ để giành lại suất đá chính. Alonso vẫn khẳng định "hoàn toàn tin tưởng" vào tiền vệ người Anh, nhưng trong môi trường khắc nghiệt như Bernabeu, lời khẳng định ấy chỉ có giá trị nếu Bellingham trở lại là chính mình.