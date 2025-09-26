Em trai Bellingham vỡ mộng

Jobe Bellingham chưa đáp ứng được yêu cầu chuyên môn tại Dortmund nhưng đã gây rắc rối ở đội bóng mới.

Sau một mùa giải bùng nổ cùng Sunderland, góp công lớn giúp đội bóng giành quyền thăng hạng Premier League, Jobe Bellingham đã quyết định nối gót người anh trai Jude khi chuyển sang khoác áo Borussia Dortmund vào mùa hè vừa qua.

Bản hợp đồng trị giá 26,9 triệu bảng khiến giới truyền thông Đức đặt nhiều kỳ vọng vào cầu thủ 19 tuổi này. Tuy nhiên, những tuần đầu tiên của anh tại Bundesliga lại không diễn ra suôn sẻ như mong đợi.

Tính đến thời điểm hiện tại, Jobe đã ra sân trong cả 6 trận đấu của Dortmund nhưng chỉ được đá chính hai lần và vẫn chưa chơi trọn vẹn 90 phút. Tổng cộng, tiền vệ trẻ người Anh mới chỉ có 154 phút thi đấu ở Bundesliga, không ghi bàn hay kiến tạo. Trong bối cảnh Felix Nmecha, Marcel Sabitzer và tân binh Pascal Gross đều đang được ưu tiên, Jobe dần bị đẩy xuống thứ tự lựa chọn ở hàng tiền vệ.

Jobe có khởi đầu không như ý tại Đức.

HLV Niko Kovac lý giải nguyên nhân: “Mọi cầu thủ đều muốn chơi đủ 90 phút, nhưng đội bóng chỉ có 11 người đá chính. Khi ký hợp đồng ở Dortmund, đồng nghĩa bạn phải đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt. Jobe là một tài năng lớn, nhưng cậu ấy đến từ giải hạng hai nước Anh và cần thêm thời gian để thích nghi với môi trường này.”

Ngoài vấn đề chuyên môn, em trai Bellingham còn vướng vào sự chú ý không mong muốn sau khi cha anh, ông Mark, tranh cãi gay gắt với giám đốc thể thao Sebastien Kehl sau trận hòa 3-3 với St. Pauli. Jobe được cho là cũng không hài lòng với quyết định của HLV Kovac. Anh chỉ được đá chính thêm một trận, sau đó bị đẩy lên ghế dự bị.

Giám đốc điều hành Lars Ricken đã phải lên tiếng trấn an dư luận: “Thật đáng tiếc khi tên của Jobe liên tục xuất hiện trước và sau mỗi trận đấu. Cậu ấy mới 19 tuổi, còn cả chặng đường dài phía trước. Chúng tôi có hợp đồng 5 năm và tin tưởng rằng cậu ấy sẽ thành công tại Dortmund.”