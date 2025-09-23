Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Diện mạo mới của Bellingham

  • Thứ ba, 23/9/2025 16:23 (GMT+7)
  • 9 giờ trước

Jude Bellingham trở lại sân cỏ với một hình thể hoàn toàn mới, sẵn sàng tỏa sáng ở La Liga và châu Âu cùng Real Madrid.

Bellingham thay doi anh 1

Real muốn Bellingham giảm cân để chơi linh hoạt hơn.

Ngôi sao tuyển Anh chủ động giảm cân và siết cơ theo yêu cầu của CLB để thích nghi với vai trò mới. Anh sẽ chơi bóng năng động hơn, áp sát quyết liệt và thoát pressing nhanh, qua đó đáp ứng triết lý pressing tốc độ và cường độ cao mà HLV Xabi Alonso đề ra.

Bellingham lần đầu ra sân ở mùa giải này khi được tung vào từ băng ghế dự bị trong chiến thắng 2-0 của Real Madrid trước Espanyol hôm 21/9. Trước đó, tiền vệ 22 tuổi trải qua ca phẫu thuật vai vào tháng 7 sau khi thi đấu với cơn đau từ tháng 11/2023.

Theo AS, trong thời gian thi đấu với chấn thương, Real Madrid từng tăng cường cơ bắp cho Bellingham để bảo vệ vai và hạn chế tái phát. Những cải thiện cơ bắp này thậm chí còn được thể hiện trong buổi chụp ảnh quảng cáo cho thương hiệu SKIMS của Kim Kardashian.

Tuy nhiên, hiện tại CLB muốn anh thon gọn hơn, nhằm phát huy sức mạnh tốc độ và khả năng pressing. Mục tiêu giúp Bellingham tìm lại phong độ bùng nổ, giống như mùa đầu tiên gia nhập Real Madrid từ Dortmund năm 2023, khi ghi 23 bàn và có 13 pha kiến tạo. Mùa trước, anh ghi 15 bàn, kiến tạo 15 lần, vẫn ấn tượng nhưng chưa đạt kỳ vọng của bản thân.

Ca phẫu thuật ở London mùa hè qua là bước quan trọng sau nhiều tháng chịu đựng cơn đau vai. Bellingham bị trật vai trong trận La Liga gặp Rayo Vallecano hồi tháng 11/2023 nhưng vẫn thi đấu kiên cường, ra sân trọn 6 trận ở FIFA Club World Cup 2025.

McTominay gây kinh ngạc ở giải Quả bóng vàng

Tiền vệ Scott McTominay của Napoli vượt mặt nhiều tên tuổi như Erling Haaland và Jude Bellingham trên bảng xếp hạng cuộc đua tranh Quả bóng vàng 2025.

19 giờ trước

Real Madrid tẩy chay Quả bóng vàng 2025

Real Madrid sẽ tiếp tục vắng mặt ở lễ trao giải Quả bóng vàng dù Vinicius Junior, Jude Bellingham, và Kylian Mbappe đều được đề cử.

30:1827 hôm qua

Tuyển Anh không thể thiếu Bellingham

Câu hỏi lớn nhất dành cho đội tuyển Anh trước thềm World Cup năm tới không nằm ở hàng thủ hay vai trò của Harry Kane, mà lại xoay quanh phong độ của Jude Bellingham.

06:11 9/9/2025

Những cuốn sách đáng đọc về Ngoại hạng Anh

Mục Thể thao xin giới thiệu tủ sách về Ngoại hạng Anh, cung cấp cho độc giả thông tin về những biểu tượng của giải đấu, các chức vô địch, và những khoảnh khắc đáng nhớ của giải đấu hấp dẫn nhất thế giới.

Minh Nghi

Bellingham thay đổi Dortmund Bellingham Real Madrid diện mạo

  • Borussia Dortmund

    Borussia Dortmund

    BV Borussia Dortmund là một câu lạc bộ thể thao đóng ở Dortmund, phía bắc sông Rhine và được biết đến như một trong những đội bóng nổi tiếng và thành công nhất nước Đức. Với 8 chiếc cúp vô địch quốc gia Đức và 4 cúp DFB Pokal, Dortmund cũng vô địch UEFA Cup Winners' Cup vào năm 1966 và giành chức vô địch UEFA Champions League vào năm 1997.

    • Thành lập: 19/12/1909
    • Sân vận động: Signal Iduna Park

Đọc tiếp

Cuu sao MU doi mat an tu hinh anh

Cựu sao MU đối mặt án tù

4 giờ trước 21:09 23/9/2025 Thể thao Thể thao

0

Cựu danh thủ Manchester United, Anderson, người từng góp mặt trong đội hình vô địch Champions League 2008, đứng trước nguy cơ phải ngồi tù vì không thanh toán tiền cấp dưỡng cho con.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý