Diện mạo mới của Bellingham

Jude Bellingham trở lại sân cỏ với một hình thể hoàn toàn mới, sẵn sàng tỏa sáng ở La Liga và châu Âu cùng Real Madrid.

Real muốn Bellingham giảm cân để chơi linh hoạt hơn.

Ngôi sao tuyển Anh chủ động giảm cân và siết cơ theo yêu cầu của CLB để thích nghi với vai trò mới. Anh sẽ chơi bóng năng động hơn, áp sát quyết liệt và thoát pressing nhanh, qua đó đáp ứng triết lý pressing tốc độ và cường độ cao mà HLV Xabi Alonso đề ra.

Bellingham lần đầu ra sân ở mùa giải này khi được tung vào từ băng ghế dự bị trong chiến thắng 2-0 của Real Madrid trước Espanyol hôm 21/9. Trước đó, tiền vệ 22 tuổi trải qua ca phẫu thuật vai vào tháng 7 sau khi thi đấu với cơn đau từ tháng 11/2023.

Theo AS, trong thời gian thi đấu với chấn thương, Real Madrid từng tăng cường cơ bắp cho Bellingham để bảo vệ vai và hạn chế tái phát. Những cải thiện cơ bắp này thậm chí còn được thể hiện trong buổi chụp ảnh quảng cáo cho thương hiệu SKIMS của Kim Kardashian.

Tuy nhiên, hiện tại CLB muốn anh thon gọn hơn, nhằm phát huy sức mạnh tốc độ và khả năng pressing. Mục tiêu giúp Bellingham tìm lại phong độ bùng nổ, giống như mùa đầu tiên gia nhập Real Madrid từ Dortmund năm 2023, khi ghi 23 bàn và có 13 pha kiến tạo. Mùa trước, anh ghi 15 bàn, kiến tạo 15 lần, vẫn ấn tượng nhưng chưa đạt kỳ vọng của bản thân.

Ca phẫu thuật ở London mùa hè qua là bước quan trọng sau nhiều tháng chịu đựng cơn đau vai. Bellingham bị trật vai trong trận La Liga gặp Rayo Vallecano hồi tháng 11/2023 nhưng vẫn thi đấu kiên cường, ra sân trọn 6 trận ở FIFA Club World Cup 2025.