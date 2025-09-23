McTominay gây kinh ngạc ở giải Quả bóng vàng

Tiền vệ Scott McTominay của Napoli vượt mặt nhiều tên tuổi như Erling Haaland và Jude Bellingham trên bảng xếp hạng cuộc đua tranh Quả bóng vàng 2025.

McTominay có năm thi đấu bùng nổ tại Napoli. Ảnh: Reuters.

Theo công bố chính thức của đơn vị tổ chức giải, McTominay đứng ở vị trí thứ 18 trong danh sách, trở thành cầu thủ Scotland đầu tiên lọt top 20 kể từ thời Ally McCoist năm 1987.

Với thứ hạng nói trên, McTominay xếp ngay sau Robert Lewandowski (Barcelona, hạng 17) và Vinicius Junior (Real Madrid, hạng 16). Trong khi đó, Erling Haaland chỉ xếp thứ 26, Declan Rice đứng thứ 27, còn Jude Bellingham xếp hạng 23. Điều này càng làm nổi bật tầm ảnh hưởng của McTominay trong hành trình cùng Napoli giành Scudetto mùa 2024/25.

McTominay cũng trở thành cầu thủ Serie A có thứ hạng cao nhất ở Quả bóng vàng năm nay, vượt trên Denzel Dumfries (Inter Milan, hạng 25) và Lautaro Martinez (Inter Milan, hạng 20).

Trong lịch sử, Denis Law vẫn là cầu thủ Scotland duy nhất từng giành Quả bóng vàng. Tuy nhiên, với màn trình diễn ấn tượng ở mùa giải vừa qua, McTominay đã ghi thêm dấu ấn quan trọng cho bóng đá Scotland trên đấu trường quốc tế, khẳng định sự nghiệp đang thăng hoa rực rỡ tại Napoli.

Gia nhập Napoli vào mùa hè 2024, McTominay nhanh chóng hòa nhập và trở thành nhân tố quan trọng trong hệ thống của HLV Antonio Conte. Anh ghi 12 bàn tại Serie A, góp công lớn giúp CLB xứ Naples vô địch giải quốc nội. McTominay còn được vinh danh là Cầu thủ hay nhất Serie A mùa giải 2024/25.

Chiêm ngưỡng cú đúp của McTominay Rạng sáng 28/4, McTominay lập cú đúp giúp Napoli thắng 2-0 thuyết phục trước Torino trên sân nhà Diego Armando Maradona thuộc vòng 34 Serie A.