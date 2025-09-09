Tuyển Anh không thể thiếu Bellingham

Câu hỏi lớn nhất dành cho đội tuyển Anh trước thềm World Cup năm tới không nằm ở hàng thủ hay vai trò của Harry Kane, mà lại xoay quanh phong độ của Jude Bellingham.

Bellingham là nhân tố đột biến hiếm hoi ở tuyển Anh.

Theo nhận định của huyền thoại Arsenal Perry Groves, nếu thiếu ngôi sao của Real Madrid, cơ hội lên ngôi vô địch của “Tam sư” gần như bằng không. Ở tuổi 22, Bellingham được xem là một trong những tiền vệ xuất sắc thế giới. Anh không chỉ mang đến khả năng sáng tạo, sự bùng nổ và tốc độ, mà còn có tố chất thủ lĩnh giúp cân bằng cả tuyến giữa.

Groves thẳng thắn cho rằng cùng với Declan Rice và Harry Kane, Bellingham tạo thành “bộ ba vàng” mà bất cứ đội tuyển nào cũng mơ ước. Chỉ cần một trong ba vắng mặt, tuyển Anh sẽ lập tức đánh mất lợi thế cạnh tranh danh hiệu.

Thực tế phần nào chứng minh điều này. Trong trận đấu tại vòng loại World Cup 2026, khi Bellingham vắng mặt vì phẫu thuật vai, tuyển Anh chơi kém sức sống và chỉ thắng Andorra 2-0 trong thế trận mờ nhạt. Người thay thế anh, Eberechi Eze, không tạo được ảnh hưởng và thậm chí bị chính HLV Thomas Tuchel chỉ trích sau trận.

Tuyển Anh cần những khoảnh khắc của Bellingham

Bellingham không chỉ được chú ý trên sân mà còn bị soi xét bởi những câu chuyện bên lề. Cha anh, Mark Bellingham, mới đây gây tranh cãi khi đối chất với giám đốc thể thao Dortmund về việc con trai út Jobe bị thay ra sớm.

Vụ việc được giới truyền thông gọi là “mặt tối của Mark Bellingham” và bị cho là gây ảnh hưởng xấu đến phòng thay đồ tuyển Anh thông qua tác động đến con trai.

Không chỉ vậy, Jude cũng là ngôi sao duy nhất của tuyển Anh bị chỉ trích vì từ chối trả lời báo chí ngoài nghĩa vụ trong hợp đồng. Cách biệt này được cho là đã tạo nên sự chia rẽ trong nội bộ đội tuyển.

Thậm chí, cựu HLV tuyển Anh Stuart Pearce cho rằng cần loại Bellingham, ông nói: “Hiện tại, chúng ta cho rằng loại Jude Bellingham ra khỏi đội sẽ là điều lố bịch. Nhưng vì lợi ích chung, về lâu dài cho đội, nếu đó là điều đúng đắn cần làm, thì luôn nên làm”.

Dù vậy, Groves tin rằng các cầu thủ sẽ vẫn chấp nhận bởi Bellingham quá xuất sắc, “đẳng cấp thế giới” và không thể thiếu trong bất kỳ kế hoạch nào. Với tuyển Anh, lợi ích mang tên Jude Bellingham quá rõ ràng. Khi anh đạt phong độ cao, kết hợp cùng Kane và Rice, đội bóng xứ sương mù có thể thách thức bất kỳ đối thủ nào. Nhưng nếu thiếu Bellingham, Groves nhấn mạnh: “Chúng ta chẳng còn cơ hội nào để vô địch”.