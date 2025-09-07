Cha Bellingham là giáo viên nhưng bị tố cư xử khinh người

Daily Mail chỉ trích Mark Bellingham - cha của Jude và Jobe - vì những hành vi thiếu chuẩn mực, thậm chí dẫn tới một sự “chia rẽ” trong phòng thay đồ tuyển Anh.

Gia đình nhà Bellingham.

Jude Bellingham đang là một trong những ngôi sao lớn nhất của bóng đá thế giới, rực sáng từ Dortmund tới Real Madrid, nơi anh vô địch cả La Liga lẫn Champions League. Người em Jobe cũng khẳng định mình, đưa Sunderland trở lại Premier League trước khi chuyển sang Dortmund mùa hè vừa qua.

Nhưng giữa lúc hai anh em thăng tiến, cha của họ - ông Mark Bellingham - lại trở thành tâm điểm chỉ trích vì những hành xử khó chấp nhận.

Theo nhiều nguồn tin, Mark từng nổi nóng với giám đốc thể thao Sebastian Kehl của Dortmund khi Jobe bị thay ra sớm, khiến CLB phải nhắc lại lệnh cấm người đại diện và gia đình cầu thủ vào khu vực phòng thay đồ. Nhà báo Oliver Holt còn kể lại trải nghiệm cá nhân ngay trước trận chung kết Champions League 2024 tại Wembley: khi ông tìm cách bắt chuyện và bày tỏ sự ngưỡng mộ dành cho Jude, Mark chỉ đáp lại lạnh nhạt, thậm chí tỏ rõ sự coi thường. Holt cho biết nhiều đồng nghiệp khác cũng từng bị đối xử tương tự.

Một phóng viên khác, khi hỏi Mark về tin đồn Jobe sắp rời Sunderland để đến Dortmund trong một trận đấu tập của U21 Anh, đã nhận lại những lời lẽ thù địch đến mức gây sốc. Sự căng thẳng này, theo Holt, còn lan tới tuyển Anh.

Jude vốn rất hạn chế tiếp xúc báo chí, chưa từng tham gia các buổi trao đổi thân mật do FA tổ chức - điều vốn là thông lệ với toàn đội. Anh chỉ thực hiện tối thiểu nghĩa vụ truyền thông, và điều này được cho là đã tạo ra “điểm chia rẽ nguy hại” trong nội bộ “Tam sư”, khi một số cầu thủ thắc mắc vì sao Bellingham lại là trường hợp ngoại lệ.

Nguồn tin từ FA cho hay họ muốn Jude tuân thủ quy định chung, nhưng lo ngại nếu ép buộc quá mức, Mark Bellingham có thể sẽ rút con trai khỏi các hoạt động thương mại của đội tuyển. Điều này đặt FA vào thế khó, khi vừa cần ngôi sao số một của mình, vừa phải đối mặt với sự khó lường từ gia đình cầu thủ.