Nhà Bellingham làm loạn Dortmund

  • Thứ bảy, 4/10/2025 07:54 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Cha của Jobe Bellingham bày tỏ sự không hài lòng với thời lượng thi đấu hạn chế của con trai từ đầu mùa, khiến nội bộ Dortmund xáo trộn.

Jobe Bellingham chưa được trọng dụng nhiều trong đội hình của Dortmund.

Theo nguồn tin từ BILD, ông Mark Bellingham, cha của Jobe Bellingham, thể hiện sự bất mãn với huấn luyện viên Niko Kovac. Từ đầu mùa giải này, Jobe Bellingham ra sân tổng cộng 167 phút trong 5 trận đấu tại Bundesliga, con số thấp đáng kể so với kỳ vọng ban đầu của gia đình tiền vệ người Anh.

Sau mùa giải bùng nổ cùng Sunderland, góp công lớn giúp đội bóng giành quyền thăng hạng Premier League, Jobe Bellingham quyết định nối gót người anh trai Jude khi chuyển sang khoác áo Dortmund vào mùa hè vừa qua.

Tuy nhiên, giai đoạn đầu tiên của anh tại CLB Bundesliga không diễn ra suôn sẻ như mong đợi. HLV Kovac ưu tiên sử dụng Felix Nmecha, Marcel Sabitzer và tân binh Pascal Gross ở hàng tiền vệ hơn, đẩy Jobe Bellingham lên băng ghế dự bị.

HLV Niko Kovac từng lý giải: “Mọi cầu thủ đều muốn chơi đủ 90 phút, nhưng đội bóng chỉ có 11 người đá chính. Jobe là một tài năng, nhưng cậu ấy đến từ giải hạng hai nước Anh và cần thêm thời gian để thích nghi”.

Điều này khiến gia đình Bellingham bất mãn. Hồi tháng 8, sau trận hòa đáng thất vọng của Dortmund ở vòng 1 Bundesliga, ngay trong đường hầm sân, cha mẹ Jobe Bellingham thậm chí đứng chờ để chất vấn Giám đốc Thể thao Sebastian Kehl.

Cha Bellingham thậm chí còn tìm cách gặp trực tiếp HLV Kovac để bày tỏ sự bức xúc. Đáp lại, Dortmund ban hành lệnh cấm gia đình Jobe Bellingham vào khu vực phòng thay đồ, nhằm bảo vệ không gian riêng tư của đội bóng.

Tường Linh

Jobe Bellingham Dortmund Dortmund

