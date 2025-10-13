Zidane hé lộ khát vọng dẫn dắt tuyển Pháp

Zinedine Zidane cuối cùng cũng lên tiếng về điều mà giới hâm mộ bóng đá Pháp chờ đợi suốt nhiều năm qua: giấc mơ được trở thành HLV đội tuyển quốc gia.

Zidane muốn dẫn dắt tuyển Pháp.

Phát biểu tại một sự kiện thể thao do La Gazzetta dello Sport tổ chức ở Rome (Italy), huyền thoại 53 tuổi khẳng định chắc chắn sẽ trở lại với nghề huấn luyện, và điểm đến lý tưởng không gì khác ngoài đội tuyển Pháp - nơi ông từng khởi đầu huyền thoại của mình.

“Tôi chắc chắn sẽ trở lại huấn luyện. Tôi không nói rằng điều đó sẽ xảy ra ngay bây giờ, nhưng một ngày nào đó, tôi muốn dẫn dắt đội tuyển quốc gia”, Zidane chia sẻ.

Zidane hiện được xem là ứng viên sáng giá nhất cho chiếc ghế của Didier Deschamps - người dự kiến chia tay “Les Bleus” sau kỳ World Cup 2026 tại Mỹ, Canada và Mexico. Với Deschamps, thế hệ vàng của Pháp giành World Cup 2018, á quân Euro 2016 và tiếp tục duy trì vị thế hàng đầu thế giới. Còn Zidane, dù mới chỉ kinh qua một đội bóng ở cấp CLB, đã tạo dựng đỉnh cao hiếm có: ba chức vô địch Champions League liên tiếp cùng Real Madrid.

Từng là biểu tượng lớn nhất của bóng đá Pháp với cú đúp trong trận chung kết World Cup 1998, Zidane giờ đứng trước cơ hội viết tiếp câu chuyện của mình - không còn là cầu thủ trên sân, mà là người truyền cảm hứng bên đường biên.

“Điều quan trọng nhất là có đam mê với bóng đá và mong muốn truyền lại những gì mình có cho các cầu thủ. Một HLV, theo tôi, góp đến 80% cho thành công của đội bóng - từ năng lượng, khát vọng cho đến niềm tin”, Zidane nói thêm.

Từ Bernabéu đến Clairefontaine, cái tên Zidane chưa bao giờ thôi gợi lên niềm tự hào với người Pháp. Và nếu Deschamps khép lại chu kỳ vàng son của mình sau World Cup 2026, thì việc “Zizou” trở lại để khởi đầu một triều đại mới gần như là điều tất yếu.