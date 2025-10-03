Bước ngoặt sự nghiệp của con trai Zidane

Luca, con trai của huyền thoại Zinedine Zidane, lần đầu tiên được triệu tập lên đội tuyển quốc gia Algeria cho loạt trận FIFA Days tháng 10.

Luca Zidane có cơ hội dự World Cup 2026.

Cách đây hai tuần, Luca gửi đề nghị lên FIFA xin chuyển liên đoàn từ Pháp sang Algeria và được chấp thuận. Ngay sau đó, HLV Vladimir Petkovic điền tên anh vào danh sách 26 cầu thủ Algeria chuẩn bị cho hai trận vòng loại World Cup 2026 gặp Somalia và Uganda trong tuần tới.

Algeria đang đứng đầu bảng G vòng loại khu vực châu Phi với khoảng cách 4 điểm so với đội xếp sau là Uganda. Họ chỉ cần thắng một trong hai trận sắp tới là sẽ chính thức giành vé dự World Cup 2026.

Điều đó đồng nghĩa Luca đứng trước cơ hội lần đầu tiên góp mặt tại một kỳ World Cup – điều anh khó có thể đạt được nếu tiếp tục chờ cơ hội ở đội tuyển Pháp.

Sinh ra tại Pháp, Luca từng khoác áo các đội trẻ "Les Bleus" nhưng chưa bao giờ được triệu tập lên đội tuyển quốc gia. Do mang dòng máu Algeria từ phía ông nội, anh đủ điều kiện thi đấu cho đội tuyển Bắc Phi.

Thủ môn sinh năm 1998 trưởng thành từ lò đào tạo Real Madrid và ra mắt đội một vào năm 2017 dưới sự dẫn dắt của chính cha mình. Luca là thành viên đội hình Real vô địch Champions League mùa giải đó, dù chủ yếu đóng vai trò dự bị.

Sau khi rời sân Bernabeu vào năm 2020, Luca lần lượt thi đấu cho Racing Santander, Rayo Vallecano và hiện khoác áo Granada tại giải hạng Nhì Tây Ban Nha (Segunda Division).

