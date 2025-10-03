Cú sốc với Liverpool

Liverpool chịu tổn thất khi thủ môn Alisson Becker phải nghỉ thi đấu khoảng 6 tuần sau chấn thương gân kheo gặp phải trong trận thua Galatasaray hôm 1/10.

Alisson phải nghỉ thi đấu. Ảnh: Reuters,

Alisson bị đau và phải rời sân ở phút 56, nhường chỗ cho Giorgi Mamardashvili, trong thất bại 0-1 của Liverpool trước Galatasaray tại vòng bảng Champions League hôm 1/10.

Theo kết quả kiểm tra y tế ngày 2/10, thủ môn 33 tuổi này cần hơn 1 tháng rưỡi để dưỡng thương và chỉ có thể trở lại sau đợt tập trung đội tuyển quốc gia vào giữa tháng 11.

Điều này đồng nghĩa Alisson sẽ vắng mặt ở các cuộc đối đầu với MU (19/10), Real Madrid tại Champions League (4/11) và đặc biệt là đại chiến với Man City 5 ngày sau đó. Đây là đòn giáng mạnh vào hàng thủ vốn đã gặp nhiều vấn đề dưới thời HLV Arne Slot mùa này.

Theo thống kê, trong hai mùa gần nhất, Alisson bỏ lỡ tới 20 trận đấu tại Premier League vì chấn thương hoặc ốm đau, buộc Liverpool phải sớm tính đến phương án kế thừa.

Tân binh trị giá 29 triệu bảng Mamardashvili sẽ thay thế Alisson và chuẩn bị có trận ra mắt Premier League cuối tuần này.

Trong một diễn biến khác, Liverpool đón tin tích cực khi tiền đạo Hugo Ekitike nhiều khả năng kịp bình phục để ra sân trước Chelsea vào ngày 4/10. Sau khi rời sân vì đau nhẹ trong trận gặp Galatasaray, các kết quả kiểm tra cho thấy Ekitike không gặp chấn thương nghiêm trọng và sẵn sàng cùng toàn đội hành quân tới London.

