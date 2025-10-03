Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Cả đội bóng chết lặng vì cầu thủ nhập tịch Malaysia

  Thứ sáu, 3/10/2025 06:46 (GMT+7)
HLV Guillermo Barros Schelotto của Velez Sarsfield thừa nhận ông và toàn đội hoàn toàn bất ngờ trước án treo giò dành cho Imanol Machuca.

Bản thân Machua cảm thấy sốc khi bị FIFA treo giò.

Phát biểu trước truyền thông quê nhà, chiến lược gia người Argentina mô tả đây là "tình huống không ai lường trước", bởi ngay cả bản thân cầu thủ cũng không hề biết mình vướng rắc rối.

Ông Schelotto nói: "Thông tin về án phạt của Machuca khiến tất cả bị sốc. Không ai biết, không ai chuẩn bị, kể cả cậu ấy. Hy vọng sự việc sớm được làm sáng tỏ. Machuca có quyền kháng cáo trong 5 ngày tới, và chúng tôi mong cậu ấy sẽ sớm được trở lại thi đấu".

"Đáng tiếc chúng tôi mất đi một trụ cột. Machuca sẽ không thể tập luyện cùng toàn đội một thời gian. Điều đó chắc chắn ảnh hưởng tới phong độ ngay cả khi cậu ấy được giải oan. Nhưng chuyện đã xảy ra, và chúng tôi phải tiếp tục tiến lên", HLV Schelotto kết lại.

Việc Machuca vắng mặt được xem là tổn thất lớn cho Velez. Cầu thủ 25 tuổi chơi 23 trận mùa này và là nhân tố quan trọng trong hành trình giúp đội bóng giành cú đúp danh hiệu Supercopa International và Supercopa Argentina năm ngoái.

Án phạt dành cho Machuca không chỉ là cú sốc với Velez Sarsfield, mà còn khiến bóng đá Malaysia thêm phần lao đao, bởi tiền vệ này nằm trong nhóm cầu thủ nhập tịch đang đối diện nguy cơ treo giò dài hạn.

Hôm 27/9, FIFA phạt FAM 350.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 10 tỷ đồng) và treo giò 12 tháng đối với 7 cầu thủ nhập tịch gồm Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Jon Irazabal, Hector Hevel, Gabriel Palmero, Imanol Machuca và Joao Figueiredo, sau khi phát hiện sai phạm trong hồ sơ đăng ký.

Minh Nghi

