Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Xác định đối thủ của Việt Nam ở VCK U23 châu Á 2026

  • Thứ năm, 2/10/2025 14:52 (GMT+7)
  • 40 phút trước

Việt Nam rơi vào bảng A cùng chủ nhà Saudi Arabia, Jordan và Kyrgyzstan sau lễ bốc thăm VCK U23 châu Á 2026 diễn ra tại trụ sở AFC ở Kuala Lumpur (Malaysia) vào trưa 2/10.

U23 Việt Nam sẽ chạm trán chủ nhà Saudi Arabia ở bảng A.

Theo đánh giá của giới chuyên môn, được xem là bảng đấu vừa sức, mở ra cơ hội để thầy trò HLV Kim Sang-sik hướng tới mục tiêu vượt qua vòng bảng.

Trong số này, Saudi Arabia là thử thách lớn nhất. Đội bóng Tây Á vô địch giải đấu năm 2022 và được tiếp thêm sức mạnh khi chơi trên sân nhà. Tuy nhiên, họ không còn giữ được sự ổn định, từng dừng bước ở tứ kết VCK 2024 sau thất bại 0-2 trước Uzbekistan.

Ngoài ra, Jordan được đánh giá là đối thủ khó chịu khi gây ấn tượng mạnh ở vòng loại với ngôi nhất bảng. Trong khi đó, Kyrgyzstan lần đầu tiên đầu góp mặt tại một VCK U23 châu Á nên sẽ là ẩn số.

Mục tiêu đi tiếp của U23 Việt Nam là khả thi. Song để tiến xa hơn, đội bóng áo đỏ cần tính toán kỹ, bởi theo phân nhánh, hai đội nhất và nhì bảng A sẽ lần lượt gặp nhì và nhất bảng B, nơi có sự hiện diện của Nhật Bản, Qatar, UAE và Syria. Nếu không giành ngôi đầu bảng, Việt Nam khả năng chạm trán U23 Nhật Bản ngay tứ kết.

Theo thể thức, 16 đội được chia thành 4 bảng, hai đội đứng đầu mỗi bảng vào tứ kết. Trận chung kết dự kiến diễn ra ngày 25/1/2026. Với thầy trò HLV Kim Sang-sik, giải đấu vừa là thách thức, vừa là cơ hội khẳng định vị thế của bóng đá trẻ Việt Nam tại châu lục.

doi thu cua Viet Nam anh 1

Kết quả bốc thăm chia bảng VCK U23 châu Á 2026.

Đội tuyển Việt Nam đón làn gió mới từ U23

Đội tuyển Việt Nam sử dụng lực lượng trẻ và thiện chiến chuẩn bị cho 2 trận so tài với Nepal trong đợt FIFA Days tháng 10/2025.

10:22 30/9/2025

Ảnh cưới ‘tình bể tình’ của tuyển thủ U23 Việt Nam

Loạt ảnh cưới ngọt ngào của hậu vệ Liễu Quang Vinh và bạn gái Mỹ Linh nhanh chóng gây chú ý, nhận nhiều lời chúc phúc từ người hâm mộ.

10:05 25/9/2025

HLV Kim Sang-sik ép chín hay kiên nhẫn với U23 Việt Nam

Trong tình thế đội tuyển Việt Nam phần nào gặp bất lợi tại vòng loại Asian Cup 2027, HLV Kim Sang-sik đứng trước lựa chọn có nên ép chín đội hình U23 Việt Nam mà ông dày công xây dựng hay không.

07:15 24/9/2025

Tiết lộ về HLV Park Hang-seo

Mục Thể thao giới thiệu tủ sách về HLV Park Hang-seo. Ở đây, độc giả sẽ có cơ hội tìm hiểu những câu chuyện về nhà cầm quân người Hàn Quốc trong thời gian ông cùng bóng đá Việt Nam làm nên lịch sử ở những giải đấu khu vực Đông Nam Á, lẫn châu Á.

Minh Nghi

đối thủ của Việt Nam Việt Nam VCK U23 châu Á Saudi Arabia

Đọc tiếp

MU lo Amorim tu chuc hinh anh

MU lo Amorim từ chức

9 phút trước 15:24 2/10/2025

0

Theo truyền thông Anh, ban lãnh đạo MU lo ngại Ruben Amorim chủ động từ chức thay vì bị sa thải trong bối cảnh áp lực tại Old Trafford ngày càng lớn.

Bao Phap 'xat muoi' vao Lamine Yamal hinh anh

Báo Pháp 'xát muối' vào Lamine Yamal

14 phút trước 15:19 2/10/2025

0

Truyền thông Pháp không chỉ ăn mừng chiến thắng 2-1 của PSG trước Barcelona mà còn tận dụng cơ hội để châm chọc ngôi sao trẻ Lamine Yamal.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý