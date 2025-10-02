Xác định đối thủ của Việt Nam ở VCK U23 châu Á 2026

Việt Nam rơi vào bảng A cùng chủ nhà Saudi Arabia, Jordan và Kyrgyzstan sau lễ bốc thăm VCK U23 châu Á 2026 diễn ra tại trụ sở AFC ở Kuala Lumpur (Malaysia) vào trưa 2/10.

U23 Việt Nam sẽ chạm trán chủ nhà Saudi Arabia ở bảng A.

Theo đánh giá của giới chuyên môn, được xem là bảng đấu vừa sức, mở ra cơ hội để thầy trò HLV Kim Sang-sik hướng tới mục tiêu vượt qua vòng bảng.

Trong số này, Saudi Arabia là thử thách lớn nhất. Đội bóng Tây Á vô địch giải đấu năm 2022 và được tiếp thêm sức mạnh khi chơi trên sân nhà. Tuy nhiên, họ không còn giữ được sự ổn định, từng dừng bước ở tứ kết VCK 2024 sau thất bại 0-2 trước Uzbekistan.

Ngoài ra, Jordan được đánh giá là đối thủ khó chịu khi gây ấn tượng mạnh ở vòng loại với ngôi nhất bảng. Trong khi đó, Kyrgyzstan lần đầu tiên đầu góp mặt tại một VCK U23 châu Á nên sẽ là ẩn số.

Mục tiêu đi tiếp của U23 Việt Nam là khả thi. Song để tiến xa hơn, đội bóng áo đỏ cần tính toán kỹ, bởi theo phân nhánh, hai đội nhất và nhì bảng A sẽ lần lượt gặp nhì và nhất bảng B, nơi có sự hiện diện của Nhật Bản, Qatar, UAE và Syria. Nếu không giành ngôi đầu bảng, Việt Nam khả năng chạm trán U23 Nhật Bản ngay tứ kết.

Theo thể thức, 16 đội được chia thành 4 bảng, hai đội đứng đầu mỗi bảng vào tứ kết. Trận chung kết dự kiến diễn ra ngày 25/1/2026. Với thầy trò HLV Kim Sang-sik, giải đấu vừa là thách thức, vừa là cơ hội khẳng định vị thế của bóng đá trẻ Việt Nam tại châu lục.

Kết quả bốc thăm chia bảng VCK U23 châu Á 2026.