Barcelona kiếm hơn 100 triệu euro ở Champions League

Việc góp mặt ở tứ kết UEFA Champions League mang lại cú hích lớn về tài chính cho đội bóng xứ Catalonia.

Rạng sáng 19/3, ở trận lượt về vòng 1/8 Champions League, Barcelona đánh bại Newcastle tại Camp Nou với tỷ số 7-2 để giành quyền vào tứ kết. Sau hai lượt trận, đại diện xứ Catalonia vượt qua đối thủ nhờ tổng tỷ số 8-3.

Đối thủ của thầy trò HLV Hansi Flick ở vòng sau là Atletico Madrid.

Theo cơ chế phân bổ tiền thưởng của UEFA, việc lọt vào top 8 giúp Barcelona nhận ngay khoản thưởng 12,5 triệu euro.

Tính đến thời điểm hiện tại, Barcelona thu về khoảng 100,3 triệu euro từ chiến dịch Champions League mùa này. Khoản tiền này đến từ nhiều nguồn khác nhau như thành tích thi đấu, hệ số lịch sử, thị trường bản quyền truyền hình và phí tham dự vòng phân hạng.

Nguồn thu của đội bóng vẫn có thể tiếp tục gia tăng đáng kể nếu Barcelona tiến sâu hơn. Cụ thể, việc lọt vào bán kết sẽ mang về thêm 15 triệu euro, trong khi á quân nhận thêm 18,5 triệu euro. Nếu đăng quang, Barcelona sẽ nhận thêm 6,5 triệu euro tiền thưởng.

Không dừng lại ở đó, chức vô địch Champions League còn giúp Barcelona giành quyền tham dự UEFA Super Cup, nơi họ có thể kiếm thêm 4 triệu euro tiền tham dự và 1 triệu euro nếu giành chiến thắng.

Theo kịch bản lý tưởng nhất, tổng doanh thu từ Champions League mùa này của Barcelona có thể đạt hơn 140 triệu euro, con số tiệm cận những kỷ lục tài chính trong quá khứ. Trước đó, mùa giải 2018/19 từng mang về cho đội bóng hơn 117 triệu euro khi CLB xứ Catalonia tiến vào bán kết.

Rõ ràng, hành trình tại Champions League đóng vai trò quan trọng trong việc củng cố nền tảng tài chính của Barcelona trong những mùa giải tới.

