Zidane tái xuất sân cỏ

Zinedine Zidane chuẩn bị đánh dấu màn tái xuất đầy cảm xúc khi trở lại Marseille trong một dự án bóng đá đặc biệt tại quê nhà.

Zidane trở lại với trái bóng tròn.

Huyền thoại người Pháp rời Real Madrid năm 2021 sau mùa giải trắng tay. Kể từ đó, ông nhiều lần được các CLB lẫn ĐTQG liên hệ nhưng đều từ chối. Người hâm mộ vì thế vẫn chờ đợi ngày "Zizou" trở lại với trái bóng tròn. Và giờ điều đó sắp xảy ra, dù theo một cách khác biệt.

Zidane chuẩn bị góp mặt trong dự án "Universe Football" tại sân Orange Velodrome, sân nhà của Olympique Marseille, thành phố nơi ông sinh ra và lớn lên. Đây là dự án gia đình đặc biệt, dự kiến quy tụ dàn sao bóng đá lừng danh cùng các nhân vật nổi tiếng trong một trận đấu từ thiện hoành tráng.

Website chính thức của Universe Football hé lộ sự kiện sẽ là "phiên bản thứ 3" của chuỗi chương trình từng diễn ra vào năm 2022 và 2023, với sự góp mặt của các cựu danh thủ như Franck Ribery, Samir Nasri, Djibril Cisse cùng 3 con trai của Zidane - Theo, Elyaz và Luca. Zidane từng tham gia 2 kỳ trước, nhưng là lần đầu tiên trở lại sân cỏ kể từ trận đấu gây quỹ vào tháng 3/2024.

Với Zidane, trận đấu mang nhiều ý nghĩa. Dù chưa bao giờ khoác áo Marseille, Zidane vẫn luôn là một đứa con của thành phố cảng. Ông từng kể: "Khi còn nhỏ, tôi thường đến sân cùng bạn bè, ngồi ở khán đài Virage Nord, ngay dưới bảng điểm. Tôi thấy những thần tượng của mình chơi bóng. Khi ấy tôi là fan Marseille, và đến giờ, tôi vẫn đam mê Marseille như ngày nào".

Việc Zidane trở lại Marseille lần này, dù chỉ trong một trận đấu từ thiện, khiến cả nước Pháp háo hức. Do đó, sự kiện tại Velodrome dự kiến được tổ chức vào cuối năm nay hứa hẹn mang đến một đêm bóng đá đầy cảm xúc.