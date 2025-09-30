Hai điều kiện để Zidane dẫn dắt MU

Zinedine Zidane được cho là chỉ cân nhắc ngồi ghế nóng sân Old Trafford nếu MU có đội hình đủ mạnh và môi trường ổn định.

Zidane chưa có công việc mới sau khi chia tay Real Madrid.

Cựu danh thủ Emmanuel Petit, đồng đội cũ của Zidane ở tuyển Pháp, tiết lộ "Zizou" yêu cầu chất lượng đội hình MU phải ở mức đủ tốt để cạnh tranh đỉnh cao. Zidane rất ý thức về sự sa sút kéo dài của "Quỷ đỏ" trong nhiều năm qua và không muốn đặt mình vào một dự án thiếu tiềm lực.

Ngoài ra, nhà vô địch World Cup 1998 đòi hỏi một dự án dài hạn với sự ổn định trên băng ghế huấn luyện, tránh viễn cảnh bị cuốn vào vòng xoáy "sa thải - bổ nhiệm" chóng vánh vốn trở thành đặc sản tại Old Trafford thời kỳ hậu Sir Alex Ferguson.

Petit nhấn mạnh: "MU vẫn là một CLB lớn, nhưng trên sân cỏ thì không còn như trước. Zidane rất thận trọng. Nếu nhận lời, điều đó có nghĩa là Zidane đã nhìn thấy giải pháp để vực dậy đội bóng".

Kể từ khi chia tay Real Madrid lần thứ hai năm 2021, Zidane liên tục được liên hệ tới nhiều CLB lớn, trong đó có MU. Hiện Zidane vẫn "ngồi chơi xơi nước", khiến tin đồn nhà cầm quân người Pháp đến Old Trafford càng được chú ý.

Trong khi đó, tương lai của HLV Amorim bị đặt dấu hỏi lớn sau thất bại 1-3 trước Brentford cuối tuần qua. "Quỷ đỏ" hiện rơi xuống vị trí thứ 14 trên BXH Ngoại hạng Anh, mới giành 7 điểm sau 6 trận và thủng lưới tới 11 bàn.

Theo BBC Sport, Sir Jim Ratcliffe muốn trao cho Amorim cơ hội dẫn dắt trọn vẹn mùa giải. Tuy nhiên, khả năng MU buộc phải hành động nếu tình hình không cải thiện.