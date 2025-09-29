Dàn HLV sáng giá sẵn sàng thay Amorim

Gareth Southgate có nhiều điểm tương đồng với Amorim khi cũng sử dụng hệ thống 3 hậu vệ. Sau khi chia tay tuyển Anh, chiến lược gia 55 tuổi này vẫn chưa có bến đỗ mới. Điều đó giúp quá trình đàm phán giữa đôi bên diễn ra thuận lợi.