Dàn HLV sáng giá sẵn sàng thay Amorim

Gareth Southgate, Xavi hay Oliver Glasner là những ứng viên tiềm năng có thể dẫn dắt MU nếu Ruben Amorim bị sa thải.

Gareth Southgate có nhiều điểm tương đồng với Amorim khi cũng sử dụng hệ thống 3 hậu vệ. Sau khi chia tay tuyển Anh, chiến lược gia 55 tuổi này vẫn chưa có bến đỗ mới. Điều đó giúp quá trình đàm phán giữa đôi bên diễn ra thuận lợi.
Xavi từng ám chỉ rằng sẵn sàng đến Premier League làm việc. Huyền thoại bóng đá Tây Ban Nha được đánh giá cao nhờ triết lý bóng đá rõ ràng và từng gặt hái thành công tại Barcelona. Tuy nhiên, MU sẽ phải cạnh tranh với các CLB Saudi Arabia nếu muốn đón Xavi.
Zinedine Zidane từng được liên hệ dẫn dắt MU nhưng đã từ chối. Tuy nhiên, nếu "Quỷ đỏ" đưa ra đề nghị đủ hấp dẫn và có chiến lược phát triển rõ ràng, họ có thể thử thuyết phục Zidane thêm một lần nữa.
Graham Potter vừa bị West Ham sa thải chỉ sau 8 tháng dẫn dắt. Với kinh nghiệm làm việc tại Premier League, Potter có thể trở thành giải pháp “chữa cháy” cho MU trong trường hợp chưa tìm được ứng viên ưng ý.
Oliver Glasner đang tạo nên kỳ tích cùng Crystal Palace với chức vô địch FA Cup 2024/25, Siêu cúp Anh và chuỗi 18 trận bất bại. HLV người Áo cũng đang rất thành công với sơ đồ 3-4-2-1 tại Premier League.
Andoni Iraola của Bournemouth nằm trong tầm ngắm của MU để thay thế Amorim. Ở tuổi 43, chiến lược gia người Tây Ban Nha gây ấn tượng mạnh nhờ triết lý pressing tốc độ, bên cạnh khả năng truyền động lực cho các học trò.
Ole Gunnar Solskjaer đứng trước cơ hội trở lại sân Old Trafford sau khi bị MU sa thải vào năm 2021. Trong quá khứ, Solskjaer từng giúp “Quỷ đỏ” xây dựng lối chơi tốc độ, trực diện và mang về hàng loạt kết quả ấn tượng trên nhiều đấu trường.
