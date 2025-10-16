CĐV Indonesia ăn mừng khi Kluivert bị sa thải

Nhiều CĐV Indonesia tỏ thái độ vui vẻ sau khi thông tin HLV Patrick Kluivert bị sa thải được công bố.

Kluivert bị sa thải. Ảnh: Reuters.

Trưa 16/10, Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) thông báo đạt thỏa thuận chấm dứt hợp đồng trước hạn với HLV Patrick Kluivert cùng dàn trợ lý người Hà Lan.

Ngoài ra, HLV đội U23 Gerald Vanenburg và HLV đội U20 Frank van Kempen cũng bị thanh lý hợp đồng, mở đường cho cuộc cách mạng toàn diện ở tất cả cấp độ đội tuyển Indonesia.

Bài thông báo trên Instagram của PSSI thu hút lượng lớn người hâm mộ bóng đá Indonesia vào tương tác. Một CĐV hào hứng bình luận: “Tin vui này chẳng khác gì Indonesia giành vé dự World Cup". Trong khi đó, số khác châm biếm: “Đến làm việc rồi về nhà, nhận tiền đền bù, quá dễ dàng cho Kluivert".

Một CĐV khác lên tiếng: “Chúng ta quá sai lầm khi sa thải Shin Tae-yong và bổ nhiệm Kluivert. Ông ấy không hiểu bóng đá khu vực". Tài khoản khác viết: "Canh bạc rủi ro này chúng ta là người thất bại".

Dù quyết định sa thải Kluivert được đông đảo CĐV ủng hộ, nhiều người vẫn đặt câu hỏi ai sẽ là người thay thế cựu danh thủ người Hà Lan dẫn dắt đội tuyển trong giai đoạn tới. Trong thông cáo, PSSI chưa công bố danh tính HLV tạm quyền, khiến dư luận càng thêm tò mò.

Kluivert từng là huyền thoại bóng đá Hà Lan và Barcelona, nhưng sự nghiệp huấn luyện của ông tại Indonesia không để lại nhiều dấu ấn sau 10 tháng làm việc. Sau 8 trận dưới thời Kluivert, "Garuda" thắng 3, hòa 1 và thua 4 lần.

