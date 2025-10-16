Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

CĐV Indonesia ăn mừng khi Kluivert bị sa thải

  • Thứ năm, 16/10/2025 15:25 (GMT+7)
  • 5 giờ trước

Nhiều CĐV Indonesia tỏ thái độ vui vẻ sau khi thông tin HLV Patrick Kluivert bị sa thải được công bố.

Kluivert bị sa thải. Ảnh: Reuters.

Trưa 16/10, Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) thông báo đạt thỏa thuận chấm dứt hợp đồng trước hạn với HLV Patrick Kluivert cùng dàn trợ lý người Hà Lan.

Ngoài ra, HLV đội U23 Gerald Vanenburg và HLV đội U20 Frank van Kempen cũng bị thanh lý hợp đồng, mở đường cho cuộc cách mạng toàn diện ở tất cả cấp độ đội tuyển Indonesia.

Bài thông báo trên Instagram của PSSI thu hút lượng lớn người hâm mộ bóng đá Indonesia vào tương tác. Một CĐV hào hứng bình luận: “Tin vui này chẳng khác gì Indonesia giành vé dự World Cup". Trong khi đó, số khác châm biếm: “Đến làm việc rồi về nhà, nhận tiền đền bù, quá dễ dàng cho Kluivert".

Một CĐV khác lên tiếng: “Chúng ta quá sai lầm khi sa thải Shin Tae-yong và bổ nhiệm Kluivert. Ông ấy không hiểu bóng đá khu vực". Tài khoản khác viết: "Canh bạc rủi ro này chúng ta là người thất bại".

Dù quyết định sa thải Kluivert được đông đảo CĐV ủng hộ, nhiều người vẫn đặt câu hỏi ai sẽ là người thay thế cựu danh thủ người Hà Lan dẫn dắt đội tuyển trong giai đoạn tới. Trong thông cáo, PSSI chưa công bố danh tính HLV tạm quyền, khiến dư luận càng thêm tò mò.

Kluivert từng là huyền thoại bóng đá Hà Lan và Barcelona, nhưng sự nghiệp huấn luyện của ông tại Indonesia không để lại nhiều dấu ấn sau 10 tháng làm việc. Sau 8 trận dưới thời Kluivert, "Garuda" thắng 3, hòa 1 và thua 4 lần.

Cổ động viên Indonesia gọi tên HLV Shin Tae-yong Rạng sáng 12/10, người hâm mộ Indonesia đồng thanh hô tên HLV Shin Tae-yong sau thất bại 0-1 trước Iraq thuộc vòng loại World Cup 2026.

Mục Thể thao giới thiệu cuốn “Death or Glory: The Dark History of the World Cup” của tác giả Jon Spurling vào năm 2010. Cuốn sách viết về những chuyện hậu trường xung quanh các đội bóng lớn như Brazil, Argentina, Italy, Đức... xuyên suốt các kỳ World Cup từ 1930 đến 2006.

Duy Luân

Indonesia Indonesia Kluivert

Đọc tiếp

Do Hoang Hen chinh thuc co quoc tich Viet Nam hinh anh

Đỗ Hoàng Hên chính thức có quốc tịch Việt Nam

6 giờ trước 14:40 16/10/2025

0

Mọi thủ tục, quá trình xin quốc tịch Việt Nam của Hendrio (Đỗ Hoàng Hên) đã hoàn tất, anh có thể thi đấu với tư cách cầu thủ nhập tịch ngay ở vòng 7 V.League 2025/26.

Indonesia sa thai HLV Kluivert hinh anh

Indonesia sa thải HLV Kluivert

8 giờ trước 12:47 16/10/2025

0

Trưa 16/10, Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) thông báo đạt thỏa thuận chấm dứt hợp đồng trước hạn với HLV Patrick Kluivert.

Hang xom to cao khien Vinicius nguy co di tu hinh anh

Hàng xóm tố cáo khiến Vinicius nguy cơ đi tù

8 giờ trước 12:26 16/10/2025

0

Ngôi sao của tuyển Brazil đối mặt với rắc rối nghiêm trọng khi bị cơ quan chức năng truy tố vì tội “gây rối trật tự công cộng” sau bữa tiệc sinh nhật xa hoa kéo dài hai ngày.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý