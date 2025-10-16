Hàng xóm tố cáo khiến Vinicius nguy cơ đi tù

Ngôi sao của tuyển Brazil đối mặt với rắc rối nghiêm trọng khi bị cơ quan chức năng truy tố vì tội “gây rối trật tự công cộng” sau bữa tiệc sinh nhật xa hoa kéo dài hai ngày.

Vinicius gặp rắc rối ở quê nhà.

Theo O Globo, tiền đạo của Real Madrid tổ chức sinh nhật lần thứ 25 tại một khu điền trang sang trọng ở Rio de Janeiro từ ngày 19 đến 21/7. Bữa tiệc quy tụ hơn 500 khách mời, trong đó có nhiều nhân vật nổi tiếng thế giới. Tuy nhiên, sự kiện này gây ra ồn ào nghiêm trọng, khiến hàng xóm trong khu vực phải liên tục khiếu nại vì tiếng nhạc và la hét suốt đêm.

Cảnh sát Quân sự được cho là đến hiện trường để kiểm tra, nhưng ngay sau khi rời đi, âm thanh từ bữa tiệc lại tăng lên mức cực đại, khiến tình hình thêm căng thẳng. Một người dân địa phương chính thức nộp đơn tố cáo, dẫn đến việc Vinicius bị tòa án Tư pháp Đặc biệt số 9 của Rio de Janeiro thụ lý vụ việc.

Theo luật pháp Brazil, tội danh này có thể bị phạt tù từ 15 ngày đến 3 tháng, hoặc phạt tiền. Phiên điều trần sơ bộ dự kiến diễn ra vào ngày 6/11.

Đáng chú ý, chính Vinicius cũng chia sẻ hình ảnh về bữa tiệc trên mạng xã hội, trong đó xuất hiện Eduardo Camavinga, cùng các màn trình diễn của Anitta và Travis Scott, kèm theo pháo hoa rực rỡ. Hành động này càng khiến công chúng chỉ trích lối sống xa hoa và phô trương của cầu thủ sinh năm 2000.