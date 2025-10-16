Vinicius đòi lương cao ngất ở Real

Đại diện của Vinícius Júnior đang đẩy mạnh yêu cầu trong đàm phán với Real Madrid, đòi hỏi mức lương cố định lên đến 25 triệu euro mỗi năm – cao hơn đáng kể so với mức 15 triệu euro hiện tại.

Vinícius Júnior đòi hỏi mức lương cao trong hợp đồng mới với Real.

Đàm phán hợp đồng của Vinicius Junior với Real Madrid đình trệ từ đầu năm vì yêu cầu lương cao từ phía cầu thủ người Brazil. Tuy nhiên, theo ESPN, đội ngũ đại diện của Vinicius, bao gồm hai "siêu cò" Fred Pena và Thássilo Soares, đang muốn đẩy nhanh quá trình đàm phán ngay trong tháng này.

Họ yêu cầu Real Madrid nâng lương cố định cho cầu thủ lên mức 25 triệu euro mỗi mùa, kèm theo các khoản thưởng có thể lên đến 30 triệu euro. Vinicius hiện nhận mức lương khoảng 15 triệu euro mỗi mùa (17 triệu euro bao gồm thưởng) tại Real Madrid. Mức lương mới có thể khiến Vinicius đi vào lịch sử Real Madrid khi trở thành cầu thủ thứ hai sau Ronaldo nhận tổng thu nhập 30 triệu euro trong một năm.

Trần lương hiện tại của Real Madrid chỉ ở mức 20 triệu euro/năm (tính cả thưởng), con số Kylian Mbappe đang nhận. Hợp đồng hiện tại của Vinicius với Real Madrid kéo dài đến mùa hè 2027. Tuy nhiên, lời đề nghị từ phía “Los Blancos” hồi đầu hè không đáp ứng được kỳ vọng từ phía cầu thủ.

Phía Real Madrid chỉ đề nghị mức lương cố định 20 triệu euro mà không bao gồm khoản thưởng bổ sung 10 triệu euro, khiến đội ngũ của Vinícius cho rằng mức lương này quá thấp. Điều này khiến cầu thủ bắt đầu cân nhắc các lựa chọn khác.

Chủ tịch Florentino Perez cũng sẵn sàng thay thế Vinicius trong trường hợp anh quyết định rời đi. Mặc dù vậy, ban lãnh đạo Real Madrid vẫn nuôi hy vọng Vinícius sẽ điều chỉnh một số yêu cầu của mình thời gian tới để đạt được thỏa thuận chung.