Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Vinicius đòi lương cao ngất ở Real

  • Thứ năm, 16/10/2025 06:41 (GMT+7)
  • 7 giờ trước

Đại diện của Vinícius Júnior đang đẩy mạnh yêu cầu trong đàm phán với Real Madrid, đòi hỏi mức lương cố định lên đến 25 triệu euro mỗi năm – cao hơn đáng kể so với mức 15 triệu euro hiện tại.

Vinícius Júnior đòi hỏi mức lương cao trong hợp đồng mới với Real.

Đàm phán hợp đồng của Vinicius Junior với Real Madrid đình trệ từ đầu năm vì yêu cầu lương cao từ phía cầu thủ người Brazil. Tuy nhiên, theo ESPN, đội ngũ đại diện của Vinicius, bao gồm hai "siêu cò" Fred Pena và Thássilo Soares, đang muốn đẩy nhanh quá trình đàm phán ngay trong tháng này.

Họ yêu cầu Real Madrid nâng lương cố định cho cầu thủ lên mức 25 triệu euro mỗi mùa, kèm theo các khoản thưởng có thể lên đến 30 triệu euro. Vinicius hiện nhận mức lương khoảng 15 triệu euro mỗi mùa (17 triệu euro bao gồm thưởng) tại Real Madrid. Mức lương mới có thể khiến Vinicius đi vào lịch sử Real Madrid khi trở thành cầu thủ thứ hai sau Ronaldo nhận tổng thu nhập 30 triệu euro trong một năm.

Trần lương hiện tại của Real Madrid chỉ ở mức 20 triệu euro/năm (tính cả thưởng), con số Kylian Mbappe đang nhận. Hợp đồng hiện tại của Vinicius với Real Madrid kéo dài đến mùa hè 2027. Tuy nhiên, lời đề nghị từ phía “Los Blancos” hồi đầu hè không đáp ứng được kỳ vọng từ phía cầu thủ.

Phía Real Madrid chỉ đề nghị mức lương cố định 20 triệu euro mà không bao gồm khoản thưởng bổ sung 10 triệu euro, khiến đội ngũ của Vinícius cho rằng mức lương này quá thấp. Điều này khiến cầu thủ bắt đầu cân nhắc các lựa chọn khác.

Chủ tịch Florentino Perez cũng sẵn sàng thay thế Vinicius trong trường hợp anh quyết định rời đi. Mặc dù vậy, ban lãnh đạo Real Madrid vẫn nuôi hy vọng Vinícius sẽ điều chỉnh một số yêu cầu của mình thời gian tới để đạt được thỏa thuận chung.

FIFA muốn tạo thay đổi lớn ở World Cup 2026

Theo tiết lộ từ AS, Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) có thể mở rộng số lượng đăng ký cầu thủ trong đội hình các đội tuyển quốc gia cho World Cup 2026.

7 giờ trước

Những cuốn sách hay về thể thao

Tủ sách thể thao mang tới những câu chuyện thể thao quá khứ và hiện tại, những bí mật hậu trường, những giải đấu, ký ức của những cựu danh thủ, HLV, các huyền thoại như Sir Alex Ferguson, Steven Gerrard, Park Hang-seo, Lê Công Vinh...

Tường Linh

Vinícius Kylian Mbappe Real Madrid

  • Kylian Mbappe

    Kylian Mbappe

    Kylian Mbappé là cầu thủ bóng đá người Pháp gốc Cameroon-Algérie thi đấu ở vị trí tiền đạo cho câu lạc bộ Paris Saint-Germain tại Ligue 1 và Đội tuyển bóng đá quốc gia Pháp. Anh là cầu thủ trẻ nhất trong lịch sử bóng đá Pháp ghi bàn ở đấu trường World Cup.

    • Ngày sinh: 20/12/1998
    • Nơi sinh: Bondy, Pháp
    • Vị trí: Tiền đạo
    • Chiều cao: 1.78 m

Đọc tiếp

Indonesia sa thai HLV Kluivert hinh anh

Indonesia sa thải HLV Kluivert

37 phút trước 12:47 16/10/2025

0

Trưa 16/10, Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) thông báo đạt thỏa thuận chấm dứt hợp đồng trước hạn với HLV Patrick Kluivert.

Hang xom to cao khien Vinicius nguy co di tu hinh anh

Hàng xóm tố cáo khiến Vinicius nguy cơ đi tù

58 phút trước 12:26 16/10/2025

0

Ngôi sao của tuyển Brazil đối mặt với rắc rối nghiêm trọng khi bị cơ quan chức năng truy tố vì tội “gây rối trật tự công cộng” sau bữa tiệc sinh nhật xa hoa kéo dài hai ngày.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý