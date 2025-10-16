Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

FIFA muốn tạo thay đổi lớn ở World Cup 2026

  • Thứ năm, 16/10/2025 05:57 (GMT+7)
  • 7 giờ trước

Theo tiết lộ từ AS, Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) có thể mở rộng số lượng đăng ký cầu thủ trong đội hình các đội tuyển quốc gia cho World Cup 2026.

Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) liên tục cải tiến World Cup 2026.

Theo thông lệ trước đây, mỗi đội tuyển chỉ được đăng ký 26 cầu thủ trong danh sách cuối cùng dự World Cup. Tuy nhiên, FIFA muốn tăng số lượng đăng ký cầu thủ từ 26 lên 30 người cho World Cup 2026.

Liên đoàn Bóng đá Thế giới lập luận rằng giải đấu hè năm tới là kỳ World Cup lớn nhất trong lịch sử từ trước đến nay, với sự tham gia của 48 quốc gia. Điều này khiến việc tăng số lượng đăng ký cầu thủ sẽ giúp chất lượng trận đấu tốt hơn, giảm thiểu chấn thương và các HLV sẽ có thêm nhiều phương án nhân sự.

World Cup 2026 diễn ra từ ngày 11/6/2026 đến 19/7/2026. Việc mở rộng World Cup lên 48 đội đồng nghĩa với việc sẽ có nhiều trận đấu hơn - tổng cộng 104 trận đấu sẽ được tổ chức, tăng từ 64 trận của năm 2022 tổ chức ở Qatar.

Sự gia tăng số lượng trận đấu từ 64 lên 104 đòi hỏi sự điều chỉnh về quản lý lực lượng, đặc biệt khi các trận đấu sẽ diễn ra ở nhiều địa điểm khác nhau, dưới điều kiện thời tiết khắc nghiệt như nắng nóng và độ ẩm cao tại Bắc Mỹ.

HLV Shin Tae-yong xin lỗi

HLV Shin Tae-yong công khai gửi bức thư ngỏ xúc động đến người hâm mộ Ulsan HD, không lâu sau khi bị ban lãnh đạo đội bóng sa thải.

19 giờ trước

Những cuốn sách hay về thể thao

Tủ sách thể thao mang tới những câu chuyện thể thao quá khứ và hiện tại, những bí mật hậu trường, những giải đấu, ký ức của những cựu danh thủ, HLV, các huyền thoại như Sir Alex Ferguson, Steven Gerrard, Park Hang-seo, Lê Công Vinh...

Tường Linh

World Cup 2026 FIFA FIFA

  • FIFA

    FIFA

    Liên đoàn bóng đá thế giới hay còn được viết tắt là FIFA là cơ quan quản lý môn bóng đá, futsal và bóng đá bãi biển. Được thành lập năm 1904 với mục đích giám sát giải đấu quốc tế giữa các đội tuyển quốc gia của Bỉ, Đan Mạch, Đức, Hà Lan, Pháp, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thụy Sĩ và hiện có 211 quốc gia thành viên. FIFA chịu trách nhiệm tổ chức các giải quốc tế lớn của môn bóng đá, tiêu biểu là World Cup được bắt đầu từ năm 1930 và World Cup nữ từ năm 1991.

    Bạn có biết: FIFA chịu trách nhiệm tổ chức và quảng bá cho giải đấu qua đó tạo doanh thu từ tài trợ. Năm 2013 FIFA thu về hơn 1,3 tỉ đôla Mỹ, lợi nhuận đạt 72 triệu và có lượng dự trữ tiền mặt lên tới hơn 1,4 tỉ đôla Mỹ.

    • Thành lập: 21/05/1904
    • Trụ sở chính: Zürich, Thụy Sĩ
    • Thành viên: 211
    • Khẩu hiệu: For the Game. For the World.

    Facebook

Đọc tiếp

Indonesia sa thai HLV Kluivert hinh anh

Indonesia sa thải HLV Kluivert

28 phút trước 12:47 16/10/2025

0

Trưa 16/10, Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) thông báo đạt thỏa thuận chấm dứt hợp đồng trước hạn với HLV Patrick Kluivert.

Hang xom to cao khien Vinicius nguy co di tu hinh anh

Hàng xóm tố cáo khiến Vinicius nguy cơ đi tù

49 phút trước 12:26 16/10/2025

0

Ngôi sao của tuyển Brazil đối mặt với rắc rối nghiêm trọng khi bị cơ quan chức năng truy tố vì tội “gây rối trật tự công cộng” sau bữa tiệc sinh nhật xa hoa kéo dài hai ngày.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý