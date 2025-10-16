FIFA muốn tạo thay đổi lớn ở World Cup 2026

Theo tiết lộ từ AS, Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) có thể mở rộng số lượng đăng ký cầu thủ trong đội hình các đội tuyển quốc gia cho World Cup 2026.

Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) liên tục cải tiến World Cup 2026.

Theo thông lệ trước đây, mỗi đội tuyển chỉ được đăng ký 26 cầu thủ trong danh sách cuối cùng dự World Cup. Tuy nhiên, FIFA muốn tăng số lượng đăng ký cầu thủ từ 26 lên 30 người cho World Cup 2026.

Liên đoàn Bóng đá Thế giới lập luận rằng giải đấu hè năm tới là kỳ World Cup lớn nhất trong lịch sử từ trước đến nay, với sự tham gia của 48 quốc gia. Điều này khiến việc tăng số lượng đăng ký cầu thủ sẽ giúp chất lượng trận đấu tốt hơn, giảm thiểu chấn thương và các HLV sẽ có thêm nhiều phương án nhân sự.

World Cup 2026 diễn ra từ ngày 11/6/2026 đến 19/7/2026. Việc mở rộng World Cup lên 48 đội đồng nghĩa với việc sẽ có nhiều trận đấu hơn - tổng cộng 104 trận đấu sẽ được tổ chức, tăng từ 64 trận của năm 2022 tổ chức ở Qatar.

Sự gia tăng số lượng trận đấu từ 64 lên 104 đòi hỏi sự điều chỉnh về quản lý lực lượng, đặc biệt khi các trận đấu sẽ diễn ra ở nhiều địa điểm khác nhau, dưới điều kiện thời tiết khắc nghiệt như nắng nóng và độ ẩm cao tại Bắc Mỹ.