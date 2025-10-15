HLV Shin Tae-yong công khai gửi bức thư ngỏ xúc động đến người hâm mộ Ulsan HD, không lâu sau khi bị ban lãnh đạo đội bóng sa thải.

HLV Shin Tae-yong xin lỗi người hâm mộ Ulsan HD.

Trên trang cá nhân, HLV người Hàn Quốc viết: "Tôi xin lỗi vì không thể giúp đội bóng tốt hơn. Đây là lỗi của tôi khi không thể xoay chuyển tình thế cho Ulsan HD".

"Đã có rất nhiều tin đồn liên quan, nhưng hơn ai hết, tôi muốn khẳng định rằng không ai khao khát đưa CLB trở lại đỉnh cao hơn tôi, và tôi đã làm trong hết khả năng để mong đạt điều đó", HLV Shin Tae-yong nhấn mạnh.

Hôm 9/10, Ulsan Hyundai ra thông báo sa thải HLV Shin Tae-yong chỉ sau 2 tháng cầm quyền. Theo Sports Chosun, nguyên nhân không chỉ nằm ở kết quả kém cỏi, mà còn bởi thái độ thiếu chuyên nghiệp của chiến lược gia này.

Ông Shin phản bác các tin đồn liên quan đến mình trong cuộc phỏng vấn với KBS, khiến Ulsan HD phải đáp trả. CLB Hàn Quốc khẳng định có video bằng chứng về việc HLV Shin bạo hành học trò. Ngoài ra, chất lượng các buổi tập của Ulsan HD dưới thời ông cũng bị chê kém chất lượng.

Những phát ngôn kể trên làm dậy sóng bóng đá xứ kim chi, đồng thời đặt ra câu hỏi về cách quản lý của cựu HLV tuyển Indonesia và văn hóa nội bộ của đội bóng hàng đầu Hàn Quốc.

Nhà cầm quân 55 tuổi được bổ nhiệm làm HLV trưởng Ulsan HD vào đầu tháng 8/2025, thay thế Kim Pan-gon khi đội bóng trải qua khởi đầu mùa giải mới tồi tệ.

Với hành trang là kinh nghiệm dẫn dắt tuyển Hàn Quốc và thành công lớn cùng Indonesia, HLV Shin được kỳ vọng là "cứu cánh" cho Ulsan. Tuy nhiên, mọi thứ không diễn ra suôn sẻ.