Xuân Mạnh tin vào phép màu Harry Kewell

Hậu vệ Phạm Xuân Mạnh đánh giá rất cao sức mạnh của Ninh Bình, anh cho rằng đây sẽ là thử thách khó khăn của HLV Harry Kewell trong ngày ra mắt.

Xuân Mạnh cho rằng Ninh Bình là thử thách khó với HLV Harry Kewell trong ngày ra mắt. Ảnh: hanoi Football Club.

“Ninh Bình là đội bóng mạnh, đang đứng đầu bảng và có phong độ tốt. Họ là tập thể tốt, từ hậu vệ đến tiền đạo đều di chuyển linh hoạt và đề cao tính tập thể. Đây sẽ là thử thách khó cho toàn đội. Tuy nhiên, chúng tôi tin rằng HLV Harry Kewell sẽ mang đến làn gió mới, còn anh em thì khát khao và quyết tâm giành chiến thắng”, Phạm Xuân Mạnh nhận định với truyền thông trước buổi tập chiều 15/10 của Hà Nội.

Trận đấu giữa Hà Nội với Ninh Bình ở vòng 7 V.League 2025/26 sẽ diễn ra ngày 18/10. Tức là, HLV Harry Kewell chỉ có 10 ngày để chuẩn bị cho màn ra mắt của mình tại V.League. Thử thách dành cho nhà cầm quân người Australia không đơn giản, bởi Ninh Bình đang có phong độ tốt, đứng đầu bảng xếp hạng.

Tuy nhiên, Xuân Mạnh tin rằng, HLV Harry Kewell bằng kinh nghiệm của mình sẽ dẫn dắt đội bóng thủ đô sớm trở lại đường đua vô địch. Cầu thủ sinh năm 1996 bày tỏ: “Toàn đội đều có sự tập trung cao để thích nghi nhanh nhất với chiến thuật của HLV Kewell. Tôi nghĩ HLV Kewell sẽ mang tới làn gió mới, giúp tinh thần toàn đội khởi sắc, tạo không khí tươi mới để đội bóng ra sân với tâm thế thoải mái và tự tin nhất”.

Bên cạnh đó, Xuân Mạnh nóng lòng muốn được làm việc với thuyền trưởng mới của đội bóng thủ đô ngay sau khi trở về từ đội tuyển quốc gia: “Tôi rất nóng lòng được làm việc với HLV mới. Hôm nay chỉ là buổi tập hồi phục, ngày mai tôi sẽ tập cùng đội. Tôi mong chờ những điều mới mẻ từ HLV để có thể thích nghi nhanh nhất, tốt nhất và cùng toàn đội giành nhiều chiến thắng”.

Sau cùng, Xuân Mạnh kỳ vọng sự xuất hiện của HLV Kewell hứa hẹn mang lại diện mạo mới cho Hà Nội cả trong lối chơi lẫn tinh thần thi đấu. Trước thử thách mang tên Ninh Bình, đội bóng thủ đô đang sẵn sàng cho một khởi đầu mới dưới triều đại của nhà cầm quân người Australia.