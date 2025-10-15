Xuân Son không thể gánh cả tuyển Việt Nam

Sự trở lại của Nguyễn Xuân Son mang ý nghĩa tích cực, nhưng nếu tuyển Việt Nam không cải thiện khả năng kết nối và vận hành lối chơi thì vẫn khó bứt phá.

Ngày 11/10, Nguyễn Xuân Son chính thức trở lại sau 10 tháng điều trị chấn thương dây chằng. Anh ra sân trong trận đấu giao hữu giữa Nam Định với đội trẻ PVF-CAND.

Xuân Son cần sự kết nối với các vệ tinh xung quanh khi trở lại tuyển Việt Nam. ẢNh: FBNV.

Không thể trông chờ vào một mình Xuân Son

“Xuân Son là cầu thủ quan trọng của tuyển Việt Nam. Tôi từng chứng kiến màn trình diễn của anh ấy tại ASEAN Cup 2024. Đó là cầu thủ xuất sắc” nhà báo Cho Sungryong của tờ Sports-G (Hàn Quốc) nói về Nguyễn Xuân Son.

Thông tin Xuân Son trở lại ngay lập tức tạo nên hiệu ứng mạnh mẽ trong giới truyền thông và người hâm mộ. Tại Malaysia, hàng loạt bài viết được đăng tải nói về sự tái xuất của chân sút sinh năm 1997. Cho đến hiện tại, các thông tin liên quan tới cầu thủ gốc Brazil chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Lý do là bởi, sau loạt trận ngày 14/10, Malaysia thắng Lào 5-1 còn Việt Nam thắng 1-0 trước Nepal. Sau 4 lượt, tấm vé tới VCK Asian Cup 2027 ở bảng F chỉ còn là cuộc cạnh tranh của Việt Nam với Malaysia.

Trước sự quan tâm mà truyền thông xứ vạn đảo và người hâm mộ nước này dành cho tiền đạo hàng đầu của Việt Nam, cây bút Hàn Quốc nhận định: “Xuân Son trở lại, Malaysia chắc chắn sẽ tìm cách khắc chế để hạn chế sức mạnh của anh ấy. Đó là điều đương nhiên”.

Trước khi dính chấn thương, Xuân Son vượt trội ở khả năng tỳ đè, chọn vị trí, tranh chấp và dứt điểm. Anh ghi 7 bàn chỉ sau 5 trận tại ASEAN Cup 2024, chiếm 50% tổng số bàn thắng của tuyển Việt Nam. Chính phong độ ấn tượng ấy khiến người hâm mộ kỳ vọng anh có thể giúp Việt Nam đánh bại Malaysia ở trận tái đấu vào tháng 3 năm sau. Ở lượt đi hồi đầu tháng 6, đoàn quân HLV Kim Sang-sik từng để thua 0-4 trước đối thủ.

Dù tin tưởng vào năng lực của Xuân Son, nhà báo Cho Sungryong cho rằng vấn đề của tuyển Việt Nam không nằm ở việc thiếu một trung phong. Theo cây bút Hàn Quốc, những chiến binh sao vàng đang gặp vấn đề trong khả năng kết nối giữa các tuyến. Các cầu thủ có kỹ thuật, nhưng lại chưa thể tạo ra sự nhịp nhàng, chuyển hóa thành bàn thắng.

Trong trận lượt về với Nepal, tuyển Việt Nam kiểm soát bóng tới 77%, sút 14 lần (4 trúng đích) và hưởng 11 quả phạt góc. Nhưng bàn thắng duy nhất lại đến từ pha phản lưới nhà của đối thủ.

“Tuyển Việt Nam không phải chỉ có mình Xuân Son. Anh ấy dù có trở lại thì vẫn cần sự hỗ trợ của các vệ tinh xung quanh để làm tốt công việc của mình là ghi bàn”, ông bình luận.

Nhà báo Cho Sungryong tiếp tục: “Ở Hàn Quốc có Son Heung-min, nhưng Sonny có hiệu suất ghi bàn tốt vì sự phối hợp với các vị trí khác. Vì vậy, đừng trông chờ vào Xuân Son nếu một hệ thống không có sự vận hành ổn định”.

Các cầu thủ trẻ có màn trình diễn tốt khi được trao cơ hội. Ảnh: Anh Tiến.

Tín hiệu tích cực từ các cầu thủ trẻ

Ở chiều ngược lại, ông Cho nhìn nhận sự xuất hiện của nhóm cầu thủ trẻ được ra sân trong trận đấu tối 14/10 là điểm tích cực. “HLV Kim Sang-sik thận trọng, nhưng việc ông trao cơ hội cho những cầu thủ trẻ là quyết định đúng đắn,” ông nói.

Có 5 trong số 8 cầu thủ U23 được tung vào sân. Họ mang tới sức trẻ và khát khao thể hiện. “Cầu thủ số 6 (Hiểu Minh) đã làm rất tốt trong việc dâng cao, gây sức ép dẫn đến bàn phản lưới của Nepal ở đầu trận. Đình Bắc vào sân ở hiệp hai cũng tạo ra năng lượng tích cực, thể hiện sự tự tin trong xử lý bóng”, nhà báo Hàn Quốc nhận xét.

Ông Cho cho rằng để những cầu thủ trẻ phát triển, họ cần được thi đấu thường xuyên tại giải quốc nội. “Các cầu thủ U23 chịu ảnh hưởng lớn từ chính môi trường thi đấu của mình. Họ cần được ra sân ở giải quốc nội nhiều hơn để rèn giũa, tích lũy kinh nghiệm. Khi được trao cơ hội, họ sẵn sàng nhập cuộc và đóng góp ngay”, ông nói thêm.

Tuyển Việt Nam hiện ở giai đoạn chuyển giao, HLV Kim Sang-sik cần vừa duy trì kết quả, vừa định hình lối chơi phù hợp với thế hệ mới. Chiến thắng là quan trọng, nhưng lối chơi mới là điều sẽ quyết định tương lai. Tuyển Việt Nam có những cầu thủ trẻ chất lượng, nhưng để đi xa, họ cần một hệ thống gắn kết và định hướng rõ ràng.