Indonesia sa thải HLV Kluivert

Trưa 16/10, Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) thông báo đạt thỏa thuận chấm dứt hợp đồng trước hạn với HLV Patrick Kluivert.

HLV Patrick Kluivert sớm phải chia tay tuyển Indonesia.

Động thái không chỉ ảnh hưởng đến HLV Kluivert tại đội tuyển quốc gia, mà còn bao gồm HLV đội U23 Gerald Vanenburg và HLV đội U20 Frank van Kempen. Như vậy, toàn bộ ban huấn luyện Hà Lan sẽ không còn đảm nhiệm công tác tại các đội tuyển Indonesia ở mọi cấp độ.

PSSI bày tỏ trân trọng công sức và đóng góp của toàn bộ đội ngũ trong suốt nhiệm kỳ. Liên đoàn cho biết quyết định nằm trong khuôn khổ đánh giá tổng thể chương trình đào tạo và phát triển bóng đá quốc gia, nhằm định hướng chiến lược lâu dài cho các đội tuyển Indonesia.

Theo hợp đồng, Kluivert gắn bó với đội tuyển Indonesia đến tháng 1/2027, kèm điều khoản gia hạn thêm 1 năm. Điều đó đồng nghĩa PSSI sẽ phải chi một khoản đền bù không nhỏ.

Kể từ khi tiếp quản đội tuyển Indonesia hồi tháng 1 thay thế HLV Shin Tae-yong, Kluivert không giúp "Tim Garuda" thu về kết quả như kỳ vọng. Sau 8 trận, đội thắng 3, hòa 1 và thua 4 lần.

Giấc mơ góp mặt tại World Cup 2026 của tuyển Indonesia khép lại sau thất bại 0-1 trước Iraq hôm 12/10 tại sân King Abdullah Sports City. Bàn thắng duy nhất của Zidane Iqbal ở phút 76 dập tắt hy vọng mong manh của thầy trò Patrick Kluivert trong hành trình vòng loại khu vực châu Á.

Trước đó, Indonesia cũng gục ngã 2-3 trước Saudi Arabia, khiến họ không còn cơ hội đi tiếp ở vòng loại thứ 4. Hai trận thua liên tiếp khiến làn sóng thất vọng lan rộng trong giới hâm mộ, nhiều người bày tỏ sự phẫn nộ trên mạng xã hội.