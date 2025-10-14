Son thắng Ronaldo là nỗi ê chề cho Malaysia và Indonesia

Ronaldo dù nhiều lần đoạt Quả bóng vàng châu Âu, nhưng lại chưa thể được tôn vinh ở châu Á mà nguyên nhân không chỉ vì Son Heung-min.

Son vẫn được coi là ngôi sao sáng nhất ở châu Á.

Giải thưởng Cầu thủ hay nhất châu Á do Titan Sports (Trung Quốc) tổ chức hàng năm từ lâu trở thành thước đo danh giá phản ánh vị thế của bóng đá châu lục. Khác với những cuộc bầu chọn mang nặng yếu tố thương mại hay truyền thông, Titan quy tụ 63 chuyên gia hàng đầu từ các liên đoàn bóng đá thành viên AFC và nhiều hãng tin quốc tế uy tín, tạo nên một hội đồng giám khảo giàu chuyên môn và bản sắc khu vực.

Vì sao Ronaldo thua Son tại châu Á?

Năm nay, kết quả một lần nữa khẳng định sự thống trị của những ngôi sao do chính châu Á sản sinh. Son Heung-min - thủ quân tuyển Hàn Quốc - giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc châu Á 2025, vượt qua người đồng hương Lee Kang-in (PSG) và siêu sao Cristiano Ronaldo của Al Nassr. Với 146 điểm, Son bỏ xa Lee (105 điểm) và Ronaldo (91 điểm), qua đó lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu với 10 lần đăng quang, biến mình thành biểu tượng của bóng đá châu Á hiện đại.

Điều đáng chú ý là dù Ronaldo, Karim Benzema - những cựu Quả bóng vàng châu Âu - đều thi đấu ấn tượng tại Saudi Pro League, họ vẫn không thể chen chân vào hai vị trí dẫn đầu. Sự lựa chọn của giới chuyên môn cho thấy rõ ràng: bóng đá châu Á muốn tôn vinh những con người thực sự thuộc về châu Á, những người trưởng thành từ chính hệ thống đào tạo, văn hóa và tinh thần thi đấu của châu lục này, chứ không phải những ngôi sao “đến từ bên ngoài” được trả lương khủng để chơi ở các CLB thuộc AFC.

Son xếp thứ nhất, Ronaldo xếp thứ 3 đã từng xuất hiện năm 2023 và tái hiện tại 2025

Son Heung-min và Lee Kang-in không chỉ là những cầu thủ giỏi, họ còn đại diện cho tinh thần tự cường của bóng đá Á châu - vươn ra thế giới bằng năng lực, sự kiên định và niềm tự hào châu lục. Khi Son dẫn dắt Tottenham vô địch Europa League hay khi Lee góp công giúp PSG vô địch Champions League, đó không chỉ là thành tích cá nhân, mà còn là lời khẳng định rằng bóng đá châu Á hoàn toàn có thể sản sinh ra những ngôi sao ở tầm toàn cầu.

Chính vì thế, chiến thắng của Son không chỉ là tin vui cho Hàn Quốc, mà còn là một thông điệp mạnh mẽ gửi đến phần còn lại của lục địa, đặc biệt là các nền bóng đá đang dựa dẫm quá nhiều vào cầu thủ nhập tịch - điển hình là Malaysia và Indonesia.

Malaysia và Indonesia lại đi ngược dòng châu Á

Trong khi Titan Sports và giới chuyên gia châu Á tôn vinh những giá trị bản địa, hai nền bóng đá Đông Nam Á lại đi theo hướng hoàn toàn khác. Cả Malaysia và Indonesia đều đặt niềm tin vào nhập tịch hàng loạt, hy vọng “mua thành công” bằng cách bổ sung cầu thủ có gốc châu Âu hoặc Nam Mỹ vào đội tuyển.

Tại vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á, Indonesia gây chú ý với đội hình có tới hơn nửa là cầu thủ gốc Hà Lan nhưng kết quả cuối cùng lại không như kỳ vọng. Dù được ca ngợi rầm rộ, "đội tuyển Hà Lan II" vẫn thất bại trước Saudi Arabia và Iraq, sớm dừng bước ở giai đoạn 4 vòng loại. Người hâm mộ trong khu vực đa phần cảm thấy thất bại của Indonesia là "công bằng" và "hợp lý, hợp tình".

Còn tại Malaysia, liên đoàn bóng đá nước này (FAM) đối mặt với làn sóng chỉ trích dữ dội sau hàng loạt sai sót trong thủ tục nhập tịch cầu thủ dẫn đến án phạt nặng của FIFA. Không ít chuyên gia và cổ động viên châu Á kêu gọi AFC vào cuộc điều tra và xử phạt, bởi việc cấp quốc tịch ồ ạt cho các cầu thủ không đủ điều kiện cư trú hoặc gốc gác rõ ràng làm méo mó tinh thần "fair-play" của khu vực. Mới nhất, Nepal đệ đơn kiện Malaysia lên FIFA vì dùng cầu thủ không hợp lệ.

Malaysia đang thấp thỏm khi bị FIFA trừng phạt

Điều trớ trêu là trong khi Malaysia và Indonesia hy vọng rằng những “ngôi sao đi thuê” sẽ giúp họ rút ngắn khoảng cách trình độ, thì chính châu Á lại đang gửi đi thông điệp ngược lại: bản sắc và niềm tự hào dân tộc mới là giá trị cốt lõi để khẳng định vị thế.

Giải Titan năm nay là minh chứng rõ nhất cho sự khác biệt ấy. Son Heung-min, Lee Kang-in hay Mitoma đều xuất thân từ các học viện trong nước, lớn lên trong triết lý bóng đá địa phương, trước khi tự mình vươn ra châu Âu. Họ không cần đặc quyền nhập tịch, không nhờ dòng máu lai để tìm cơ hội, mà chinh phục thế giới bằng chính đôi chân của mình.

Ngược lại, Ronaldo, Benzema hay Riyad Mahrez dù ghi hàng chục bàn ở Saudi Pro League vẫn bị nhiều chuyên gia xem là người ngoài cuộc trong cuộc bầu chọn dành cho “Cầu thủ hay nhất châu Á”. Đó không phải sự thiếu tôn trọng, mà là cách châu Á tự nhắc nhở rằng bóng đá nơi đây không thể chỉ là nơi tiêu tiền để mua danh tiếng.

Bản lĩnh châu Á không thể mua bằng tiền

Sự lựa chọn của Titan Sports vì thế mang ý nghĩa vượt xa khuôn khổ thể thao. Nó phản ánh một niềm tự tôn văn hóa, rằng châu Á cần tự hào với chính những con người của mình, thay vì cố gắng “mượn hào quang” của những nền bóng đá khác.

Trong khi Hàn Quốc hay Nhật Bản đầu tư dài hạn vào hệ thống đào tạo trẻ, gửi cầu thủ ra nước ngoài học hỏi và xây dựng nền bóng đá bền vững, thì Malaysia và Indonesia vẫn tìm đường tắt bằng cách nhập tịch vội vàng, chạy theo thành tích ngắn hạn.

Kết quả, họ có thể tiến vài bước ở vòng loại, nhưng đẩy người hâm mộ hoang mang với giải vô địch trong nước. Họ vì tầm nhìn ngắn hạn, làm xáo trộn cả hệ thống tổ chức, đào tạo bóng đá của chính quốc gia mình. Thậm chí, chính sách của họ còn tạo tác động xấu đến nền bóng đá khu vực.

Indonesia cũng phá sản với chiến lược Hà Lan hóa đội hình

Chiến thắng của Son Heung-min, vì vậy, không chỉ là niềm tự hào của Hàn Quốc, mà còn là lời cảnh tỉnh cho cả khu vực Đông Nam Á: bóng đá muốn đi xa phải đi bằng chính đôi chân của mình. Tiền có thể mua danh hiệu, nhưng không thể mua bản sắc và niềm kiêu hãnh.

Chừng nào Malaysia và Indonesia còn chưa hiểu được điều đó, họ sẽ vẫn chỉ là người đứng ngoài nhìn khi châu Á vinh danh những ngôi sao thực thụ - những người như Son Heung-min, mang trong mình tinh thần và linh hồn đích thực của bóng đá châu Á.