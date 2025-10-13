Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Kỷ lục buồn của tuyển Indonesia

  • Thứ hai, 13/10/2025 18:00 (GMT+7)
  • 19 giờ trước

Indonesia sẽ không góp mặt tại World Cup 2026, đánh dấu việc cả bốn quốc gia đông dân nhất thế giới (ngoại trừ Mỹ) đều không dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Indonesia gây tiếc nuối.

Với dân số hơn 284 triệu người, Indonesia là quốc gia đông dân thứ tư trên thế giới, chỉ đứng sau Ấn Độ, Trung Quốc và Mỹ. Tuy nhiên, đội bóng xứ vạn đảo sẽ không góp mặt tại World Cup 2026, dù giải đấu này đã mở rộng lên 48 đội.

Cùng với ba "gã khổng lồ" dân số khác là Ấn Độ (1,42 tỷ), Trung Quốc (1,41 tỷ) và Pakistan (241 triệu), Indonesia tiếp tục lỡ hẹn với ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, để lại nỗi thất vọng cho hàng triệu người hâm mộ.

Indonesia bước vào vòng loại World Cup 2026 khu vực AFC với không ít kỳ vọng. Dưới sự dẫn dắt của HLV Shin Tae-yong, "Garuda" cho thấy tiềm năng ở vòng loại thứ hai và ba. Những chiến thắng trước Việt Nam, Saudi Arabia hay Trung Quốc, cùng sự tỏa sáng của các ngôi sao nhập tịch như Thom Haye, đã thắp lên hy vọng cho người hâm mộ.

Tuy nhiên, giấc mơ tan vỡ ở vòng loại thứ tư. Trong bảng B đầy thử thách với Iraq và Saudi Arabia, Indonesia thua cả hai trận đấu. Những thất bại nặng nề này phơi bày sự yếu kém của đội bóng này.

Việc Indonesia không còn cơ hội giành vé World Cup cũng đánh dấu việc 4 quốc gia sở hữu dân số lớn nhất thế giới (không tính chủ nhà Mỹ) vắng mặt tại World Cup 2026.

Điều này cũng phản ánh xu thế, quy mô dân số không đảm bảo thành công của các quốc gia trong bóng đá. Bởi lẽ, ở chiều ngược lại, hai đội tuyển nhỏ là Cape Verde (587.000 người) và Curaçao (156.000 người) đang tiến gần đến việc dự World Cup 2026.

Shin Tae-yong cũng thường thôi, Indonesia đừng tiếc nhớ

Sau thất bại tại vòng loại World Cup 2026, CĐV Indonesia trút giận lên Patrick Kluivert như biểu tượng của nỗi thất vọng và thấy nhớ cựu HLV Shin Tae-yong.

25:1472 hôm qua

Tường Linh

World Cup 2026 Indonesia

