Sao Indonesia có hối tiếc vì từ bỏ tuyển Hà Lan?

Với việc Indonesia tan giấc mộng World Cup 2026, Calvin Verdonk gần như khó có cơ hội dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh trong tương lai.

Verdonk được đánh giá cao ở vai trò hậu vệ trái.

Sau trận thua 0-1 của Indonesia trước Iraq, truyền thông Hà Lan tỏ ra tiếc cho Verdonk, hậu vệ trái đã lựa chọn từ bỏ giấc mơ khoác áo "Oranje" để về Đông Nam Á thi đấu. Trong số dàn sao nhập tịch của Indonesia hai năm qua, Verdonk là cầu thủ có đà thăng tiến ấn tượng nhất.

Ít ai có thể ngờ rằng, chỉ trong hai mùa, Verdonk thăng tiến từ một hậu vệ hạng khá ở Nijmegen sang khoác áo Lille tại Ligue 1. Sinh năm 1997 tại Dordrecht, Hà Lan, Verdonk lớn lên trong lò đào tạo danh tiếng của Feyenoord. Với khả năng chơi linh hoạt ở vị trí hậu vệ trái hoặc trung vệ, anh nhanh chóng khẳng định tên tuổi qua các bản hợp đồng cho mượn tại NEC Nijmegen và sau đó là Casa Pia ở Bồ Đào Nha.

Gần 200 trận đấu chuyên nghiệp trước tuổi 27, Verdonk cho thấy sự ổn định đáng kinh ngạc - từ những pha tắc bóng chuẩn xác đến những đường chuyền sắc bén bằng chân trái. Năm 2025, anh tạo nên cột mốc lịch sử khi gia nhập LOSC Lille, trở thành cầu thủ Indonesia đầu tiên chơi bóng tại Ligue 1 - giải đấu hàng đầu châu Âu.

Voetball tin rằng HLV Koeman theo dõi Verdonk từ lâu, và sẵn sàng gọi hậu vệ này lên tuyển. Thế nhưng, tháng 4/2024, anh đưa ra quyết định thay đổi cuộc đời: từ bỏ quốc tịch Hà Lan để nhập tịch Indonesia. Với phong độ chói sáng thời gian qua, cơ hội để anh được gọi vào đội tuyển "Oranje" – vốn đang tìm kiếm những nhân tố mới ở vị trí hậu vệ hoặc trung vệ lệch trái - không phải là điều viển vông.

Verdonk thăng tiến nhanh trong hai năm qua.

Nhưng Verdonk chọn khoác áo "Garuda". Với việc tuyển Hà Lan tiến gần đến tấm vé dự World Cup 2026, trong khi Indonesia bị loại, Verdonk có quyền hối hận. Bởi lẽ, với đà thăng tiến hiện tại trong màu áo Lille ở Ligue 1 và Europa League, cơ hội để anh cùng Hà Lan dự World Cup 2026 rất khả thi.

Ở tuổi 27, Verdonk gần như không còn cơ hội dự World Cup, bởi vào kỳ giải đấu diễn ra năm 2030, hậu vệ này đã 32 tuổi. Khả năng anh cùng Indonesia dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh khi đó rất thấp. Nếu Verdonk chọn chờ đợi tuyển Hà Lan và HLV Koeman, anh có thể sẽ được dự World Cup 2026 nếu chơi tốt ở Lille mùa này.